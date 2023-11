Schwache Vorgaben: ATX-Anleger unentschlossen -- DAX setzt Jahresendrally erneut nicht fort -- Anleger in Asien unentschlossen

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag behauptet. Am Aktienmarkt in Deutschland geht es unterdessen abwärts. An den Börsen in Fernost zeigen sich keine einheitlichen Tendenzen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag behauptet.

Der ATX verlor im frühen Verlauf 0,10 Prozent auf 3.244,08 Punkte, schiebt sich im Verlauf aber zeitweise über die Nulllinie.

Die klaren Vorgaben vom Wochenstart an Wall Street seien ausgeblieben, hieß es von Händlern. Klare Aufwärtstrends hätten angesichts der Konsum-Feiertage wie Black Friday nur die Aktien der Onlinehändler gezeigt. Der breite Markt und auch die stark im Fokus stehenden Tech-Werte seien unauffällig und tendenzlos gewesen. Zudem gehe nach rund vier Wochen Rally vielen Indizes die Luft aus. Strategen gehen daher an den globalen Aktienmärkten zunächst von einer Konsolidierung in den kommenden Tagen aus.

An Konjunkturdaten werden Zahlen zur Geldmenge M3 veröffentlicht. Darüber hinaus werden sich diesseits des Atlantiks am Nachmittag Notenbanker zu Wort melden, darunter die EZB-Chefin Christine Lagarde.

In der zweiten Tageshälfte wird überdies das Verbrauchervertrauen des Conference Board in den USA erwartet. Der Konsensus sieht eine leichte Eintrübung für die Stimmungsdaten aus den USA, so auch die Einschätzung der Helaba. Darüber hinaus stehen zudem Immobilienmarktdaten auf dem Programm.

Unternehmensseitig blieb es hierzulande zunächst ruhig.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt geht es am Dienstag leicht abwärts.

Der DAX ist mit einem Abschlag von 0,17 Prozent bei 15.939,19 Punkten in den Handel eingestiegen und verliert auch im Verlauf weiter leicht. Die Abschläge halten sich allerdings in Grenzen.

Der DAX bleibt am Dienstag in Schlagdistanz zur Marke von 16.000 Punkten, eine Fortsetzung der Jahresendrally lässt aber auf sich warten. Sie hatte den DAX mit bis zu 16'041 Punkten in der Vorwoche fast punktgenau an das Zwischenhoch von Ende August herangeführt. Seit dem Zwischentief im Oktober hatte er damit nahezu 10 Prozent gewonnen. "Ohne gute Nachrichten in Form positiver Wirtschaftsdaten wird es für den DAX schwer, kurzfristig wieder über die 16'000 zu springen", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners. "Es ist hoch wahrscheinlich, dass sich das zuletzt übliche Bild eines starken Novembers und eines anschliessend schwächeren oder gar negativen Dezembers auch in diesem Jahr wiederholt." Einen Push könnten allerdings Inflationsdaten im weiteren Wochenverlauf geben, sollte sich der Abwärtstrend der Teuerungsrate stärker als erwartet fortgesetzt habe, so Altmann.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Montag letztlich etwas tiefer.

So eröffnete der Dow Jones Index nahezu unverändert und gab auch anschließend moderat nach. Er verließ den Handel 0,16 Prozent tiefer bei 35.333,47 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich nach einem stabilen Start im weiteren Handelsverlauf nur wenig. Er beendete den Tag mit einem minimalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 14.241,02 Zählern.

An der Wall Street war ein ruhiger Wochenauftakt zu beobachten. Etwas auf die Stimmung schlugen Daten aus China: Dort sind zwar die Industriegewinne im Oktober den dritten Monat in Folge gestiegen, der Anstieg sei aber zu gering, um die Deflationssorgen zu zerstreuen, hieß es im Handel. Denn auf Sicht der ersten zehn Monate des Jahres sanken die Industriegewinne um 7,8 Prozent auf Jahressicht. Das neue Maßnahmenpaket der chinesischen Behörden könne die Bedenken nicht ausräumen, heißt es weiter.

Die positive Grundstimmung am Aktienmarkt verhindere derzeit ein deutliches Abrutschen des Marktes. Der Volatilitätsindex, auch "Angstbarometer" genannt, schloss am Freitag auf dem tiefsten Stand seit Januar 2020. "Die Meinung der Anleger ist, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die aggressive Zinserhöhungspolitik der US-Notenbank nur begrenzte Auswirkungen auf die Wirtschaft zeigt, die nach wie vor nur wenige Anzeichen einer Beeinträchtigung aufweist", sagte Chefmarktstratege Richard Hunter von Interactive Investor. Dazu passten auch positive Schlagzeilen zur offenbar erfolgreich verlaufenen Rabattschlacht "Black Friday". Zumindest die Online-Umsätze in den USA übertrafen die Erwartungen und kletterten um 9 Prozent, wie aus Daten von Salesforce hervorgeht. Ausgabefreudige US-Verbraucher könnten entscheidenden Anteil daran haben, dass der US-Konjunktur trotz der erhöhten Zinsen eine weiche Landung gelingt.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Dienstag uneinheitlich.

Wenig in Kauflaune zeigen sich die Anleger in Japan, dort gab der Nikkei 225 0,12 Prozent auf 33.408,39 Punkte nach.

Etwas bessere Stimmung war im Handelsverlauf unterdessen auf dem chinesischen Festland auszumachen, wo der Shanghai Composite mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 3.038,55 Punkte in der Gewinnzone schloss. Deutlicher geht es in Hongkong abwärts: Der Hang Seng rutscht zeitweise um 0,98 Prozent auf 17.354,14 Punkte ab.

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die ostasiatischen Aktienmärkte am Dienstag. Übergeordnet stützen weiter die Hoffnungen, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht ist. Dazu kommt ein deutlicher Rückgang der Renditen. Gleichwohl bleiben die Aussichten für die Konjunkturerholung in China weiter gedämpft. Daneben warten die Anleger weiter auf ein großes Stimulierungspaket in China, um die dortige Wirtschaft anzukurbeln. Bislang seien nur kleine Schritte unternommen worden, heißt es.

Weitere Hinweise über den Zustand der chinesischen Wirtschaft erhoffen sich Teilnehmer von den am Donnerstag anstehenden Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im November. Im Vorfeld herrsche auch eine gewisse Zurückhaltung, heißt es.

Die chinesische Notenbank geht davon aus, dass die Wirtschaft ihr Wachstumsziel von 5 Prozent in diesem Jahr voraussichtlich erreichen wird. Die People's Bank of China (PBoC) erklärte in ihrem am Montag veröffentlichten vierteljährlichen Bericht über ihre Geldpolitik , dass es "signifikante Verschiebungen" in der Dynamik zwischen Angebot und Nachfrage auf dem Immobilienmarkt gebe, die es für die Nation dringend erforderlich machten, die Wirtschaft zu verbessern.

In Japan belastet weiter der starke Yen. Der Dollar notiert bei 148,27 Yen, nach 149,11 zum Tokioter Handelsschluss am Montag. Vor diesem Hintergrund zeigen sich vor allem die Exportwerte mit Abgaben.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX