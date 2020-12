ATX höher -- DAX knackt Bestmarke -- Asiens Börsen überwiegend fester

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Montag im Plus. An den Märkten in Fernost geht es am Montag mehrheitlich aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Montag höher.

Der ATX stieg kurz nach Handelsbeginn 08 Prozent auf 2.759,36 Punkte.

Für Unterstützung sorgen sowohl der zwischen der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich geschlossene Brexit-Handelspakt als auch das von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete, 900 Mrd. US-Dollar schwere US-Konjunkturpaket.

Bezüglich der Thematik Corona zeigten sich die Experten der Commerzbank indes kritisch: "In Deutschland hat sich die Situation in der Weihnachtswoche nicht entspannt. Der Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen ist allein auf den reduzierten Testumfang zurückzuführen. Die Zahl der in deutschen Krankenhäusern intensiv-medizinisch behandelten Corona-Patienten ist weiter gestiegen." Die sich abzeichnende Impfstoffknappheit könnte eine Rückkehr zur Normalität verzögern.

DEUTSCHLAND

Nach der Feiertagspause geht es am deutschen Aktienmarkt aufwärts.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete den Handel mit einem Plus von 1,4 Prozent bei 13.779,05 Punkten. Kurz darauf stellte er bei 13.818,65 Zählern einen neuen Rekord auf. Auch aktuell hält er sich weiterhin deutlich in der Gewinnzone.

Mit dem Brexit und dem US-Corona-Hilfspaket kommen zwei Hängepartien kurz vor Jahresschluss zu einem Ende - und daraus schöpfen Anleger am Montag Mut. Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die EU am zweiten Weihnachtstag ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende - wie auch in den USA, wo der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade aufgab und ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft gesetzt hat.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag fester.

Der Dow Jones legte letztlich 0,23 Prozent auf 30.199,87 Punkte zu. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 0,26 Prozent auf 12.804,73 Zähler.

Die Wall Street hat im verkürzten Handel an Heilig Abend leichte Aufschläge verbucht. Geprägt war er von geringen Umsätzen, da viele Anleger ihre Bücher bereits geschlossen und sich in die Feiertage verabschiedet hatten. Der Handel an den Aktienmärkten endete bereits um 19 Uhr (MEZ), am Anleihemarkt wurde bis 20 Uhr gehandelt. Am Freitag fand in den USA wegen den Feierlichkeiten zu Weihnachten kein Handel statt.

ASIEN

Am Montag legen die wichtigsten asiatischen Indizes mehrheitlich zu.

Der japanische Leitindex Nikkei steigt aktuell (7.12 Uhr MEZ) 0,56 Prozent auf 26.806,51 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil 0,04 Prozent auf 3.397,76 Zähler nach oben. Eizig der Hang Seng in Hongkong gibt derzeit leichte 0,1 Prozent auf 26.359,92 Einheiten ab.

Mit Aufschlägen zeigen sich die Börsen am Montag in Asien nach dem vielerorts durch die Weihnachtsfeiertage verlängerten Wochenende. Die Anleger in der Region reagieren mit Erleichterung darauf, dass US-Präsident Donald Trump nach langem Zögern nun doch dem Konjunkturpaket zugestimmt hat, auf das sich Demokraten und Republikaner in den USA schon vor Weihnachten geeinigt hatten. Zugleich unterzeichnete er einen Übergangshaushalt, womit die Schließung von Behörden und anderen staatlichen Einrichtungen in den USA abgewendet ist. Etwas gebremst wird die Kauflust durch die neue Variante des Coronavirus, auf die viele Staaten mit verschärften Reisebeschränkungen reagiert haben.

