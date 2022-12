ATX und DAX vorbörslich kaum verändert -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften den Mittwochshandel kaum bewegt beginnen. Die Märkte in Fernost finden am Mittwoch keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der Wiener Handel dürfte am Mittwoch in ruhigen Bahnen verlaufen.

Der ATX notiert vorbörslich kaum verändert.

Der Handel sollte weiter sehr ruhig und bei dünnen Umsätzen verlaufen. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn und wenige Tage vor dem Jahreswechsel sind viele Marktteilnehmer nicht mehr aktiv. An den übergeordneten Themen hat sich nichts geändert. Die jüngsten Lockerungsmaßnahmen in China stellen einen Stützungsfaktor für die Börsen dar. Dem stehen falkenhafte Notenbanken und die damit verbundenen Rezessionsrisiken entgegen. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen stellt einen anhaltenden Belastungsfaktor für die Anleihemärkte und zinssensible Sektoren wie Technologie dar.

DEUTSCHLAND

Am Mittwoch dürfte sich der Handel in Deutschland impulslos zeigen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich kaum.

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zur Wochenmitte ein erneut ruhiger Handel ab. Für größere Bewegungen fehlen am Mittwoch die Impulse. In der letzten Woche des Jahres machen viele Investoren Urlaub. Damit dürfte sich das Auf und Ab des Index um die rund Marke von 14.000 Zählern aus der Woche vor Weihnachten fortsetzen.

WALL STREET

Am Dienstag nach den Weihnachtsfeiertagen schlossen die US-Börsen mit verschiedenen Vorzeichen.

Der Dow Jones stieg zum Handelsbeginn marginal an. Nach einem kurzen Ausflug in die Verlustzone notierte der US-Traditionsindex dann im Handelsverlauf leicht über der Nulllinie. Der Dow Jones schloss dann 0,11 Prozent fester bei einem Stand von 33.241,56 Punkten. Der NASDAQ Composite startete dagegen niedriger. Bis Handelsende rutschte der Tech-Index noch deutlich tiefer in die Verlustzone. Letztlich beliefen sich die Verluste auf 1,38 Prozent bei einem Schlussstand bei 10.353,23 Punkten.

Weitere Corona-Lockerungen in China haben am Dienstag nach Weihnachten am New Yorker Aktienmarkt ein gemischtes Bild hinterlassen. Die Ankündigung der chinesischen Regierung, die Quarantänepflicht für Reisende in das Land zu beenden, war vor allem den Kursen von Technologiewerten keine Stütze. Denn die damit einhergehenden besseren Wirtschaftsaussichten ließen die Sorgen vor einer hohen Inflation wieder größer werden und die Renditen am Anleihemarkt steigen, worunter die zinssensiblen Aktien von Technologiefirmen für gewöhnlich leiden.

ASIEN

Die größten Aktienmärkte in Asien zeigen such am Mittwoch uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert aktuell 0,42 Prozent auf 26.336,01 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite derweil 0,3 Prozent auf 3.086,42 Zähler ab. In Hongkong gewinnt der Hang Seng unterdessen 1,29 Prozent auf 19.845,80 Punkte ab.

Zur Wochenmitte ist an den Börsen in Asien keine einheitliche Tendenz festzustellen. An vielen Börsenplätzen kommt es zu kleineren Gewinnmitnahmen, da die Euphorie über das Ende der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in China wieder verflogen ist. Deutlich nach oben geht es an der Börse Hongkong. Hier besteht Nachholbedarf, denn der dortige Aktienmarkt war am Dienstag wegen eines Ersatzfeiertags für den zweiten Weihnachtsfeiertag geschlossen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX