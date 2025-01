Vor Fed-Zinsentscheid: ATX und DAX stärker erwartet -- Tokio freundlich

Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt geht es zur Wochenmitte aufwärts. Die Börse in Japan zeigt sich im Mittwochshandel fester. Die US-Börsen schlossen am Dienstagim Plus.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch freundlich eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der ATX 0,7 Prozent höher bei 3.822 Zählern.

Das Hauptereignis des Tages findet am Abend europäischer Zeit mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank statt. Allgemein wird nach den letzten Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell eine Zinspause erwartet. Auch die letzten Daten stützten diese Erwartung.

"Die größere Frage ist, was im weiteren Jahresverlauf an Senkungen noch kommen kann", bringen die Ökonomen der Commerzbank die allgemeine Erwartungshaltung auf den Punkt. Die Ausgangslage sei kompliziert, da die Zollpolitik des neuen US-Präsident noch nicht feststehe. Bekanntlich würden hohe Zölle die Inflation wieder anheizen und allenfalls Gegenmaßnahmen des Fed erfordern.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt wird am Mittwoch voraussichtlich fester starten.

Eine Stunde vor Handelsauftakt steigt der DAX um 0,3 Prozent auf 21'503 Punkte.

Gestützt wird der deutsche Leitindex von einer Erholung der Nasdaq und starken Auftragsdaten des niederländischen Chipausrüsters ASML.

Am Dienstag hatte die überwiegend mit Technologiewerten bestückte US-Börse Nasdaq die Sorgen vor der chinesischen Konkurrenz durch das neue Open-Source-KI-Modell des Start-ups DeepSeek weitgehend abgeschüttelt und deutliche Gewinne verbucht. Die Erleichterung kam nach Experten-Einschätzungen über DeepSeek. So schrieben etwa die Analysten der Bank of America dazu: KI-Fortschritte, die vor allem Optimierungen zu verdanken seien und nicht durch höhere Rechenressourcen zustande kämen, zeigten, dass die für Unternehmen interessante Künstliche Intelligenz (KI) weiterhin in den Kinderschuhen stecke. Zudem seien Mediengerüchte über eine angeblich weitaus kostengünstigere Entwicklung der DeepSeek-Modelle "irreführend und übersehen das Gesamtbild".

Zudem verwiesen Marktexperten auf ASML als Stütze für eine gute Börsenstimmung an diesem Tag, denn der Ausrüster der Chipindustrie erzielte im vierten Quartal nicht nur einen Rekordumsatz, sondern überzeugte vor allem mit einem starken Auftragseingang.

Am Abend wird die US-Notenbank Fed höchstwahrscheinlich ein Beibehalten des gegenwärtigen Zinsniveaus verkünden. Bei der anschließenden Pressekonferenz mit Fed-Chef Jerome Powell dürfte jedoch genau darauf geachtet werden, wie die Fed auf Trumps jüngste Forderungen nach weiteren Zinssenkungen reagieren wird, die er in der vergangenen Woche erneut bekräftigt hat.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte versuchten sich am Dienstag erfolgreich an einer Stabilisierung.

Der Dow Jones schloss 0,31 Prozent höher bei 44.850,16 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gewann daneben 2,03 Prozent auf 19.733,59 Zähler.

Am Markt waren am Vortag Sorgen wegen hoher Bewertungen in der US-Technologiebranche aufgekommen. Ausgelöst wurden sie von einer Debatte um das chinesische KI-Start-up DeepSeek. Dessen neuestes KI-Modell soll kosteneffizient sein und womöglich mit weniger starken Chips für Künstliche Intelligenz (KI) auskommen als die großen Modelle der etablierten US-Anbieter.

Das neue Open-Source-Modell von DeepSeek habe die KI-Geschichte neu aufgerollt und stelle die Vorherrschaft der führenden KI-Unternehmen in den USA infrage, schrieb Barclays-Stratege Stefano Pascale. Und das in einer Woche, wo wichtige Unternehmen wie etwa die Facebook- und Instamutter Meta, der E-Autobauer Tesla oder auch der iPhone-Hersteller Apple Zahlen vorlegen und Ausblicke bekannt geben werden.

Angesichts dieser Thematik sei die Zinsentscheidung der US-Notenbank an diesem Mittwoch in den Hintergrund gerückt, hieß es am Markt. Die Anleger schienen sich damit abzufinden, dass die Fed die Zinsen dieses Mal wohl nicht senken werde. Allerdings dürfte die Inflationsentwicklung im Fokus bleiben und so auch die Aussagen von Fed-Präsident Jerome Powell zu diesem Thema. Das Thema Zölle auf Importe in die USA bleibe zudem ebenfalls ein im Hintergrund schwelendes Thema, das jederzeit wieder in den Fokus rücken könnte.

ASIEN

Die Börse in Japan präsentiert sich am Mittwoch in Grün.

In Tokio verzeichnet der Nikkei 225 aktuell (06:47 Uhr) einen Gewinn von 0,62 Prozent bei 39.258,99 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland pausiert der Handel weiterhin wegen der Neujahrsfeierlichkeiten. Zuletzt hatte der Shanghai Composite am Montag 0,06 Prozent auf 3.250,60 Zähler verloren.

Auch in Hongkong bleibt die Börse zur Wochenmitte geschlossen Zuletzt hatte der Hang Seng in einem verkürzten Dienstagshandel 0,14 Prozent im Plus bei 20.225,11 Zählern geschlossen.

Im Sog der kräftigen Erholung an der Wall Street vom Deepseek-Schock zu Wochenbeginn geht es am Mittwoch auch an der Börse in Tokio mit den Kursen nach oben. Wie bereits in den USA weisen Aktien aus dem KI-Bereich die stärksten Aufschläge auf, nachdem sie teils massiv verkauft wurden in Reaktion darauf, dass das chinesische Unternehmen Deepseek eine KI-Technologie entwickelt hat, die deutlich billiger ist als bisherige Modelle und die auch viel energieärmer betrieben werden kann.

In Hongkong geht es am Montag weiter, in Schanghai pausiert das Geschäft wegen des chinesischen Neujahrsfests noch bis Mittwoch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX