Asiatische Börsen uneins

An den Börsen Asiens sind zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen zu beobachten. Der heimische Markt gab am Dienstag leicht nach. Der DAX verbuchte Verluste. Die US-Börsen fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Dienstag etwas schwächer.

Der ATX notierte kurz nach Sitzungsstart knapp im Minus und kam auch im Verlauf nicht groß vom Fleck. Er beendete die Sitzung 0,14 Prozent tiefer bei 3.710,04 Punkten.

Im Blick standen am Berichtstag unter anderem Zahlen der IMMOFINANZ. So ist der Immobilienkonzern stark ins Jahr 2024 gestartet. Im ersten Quartal stiegen die Mieterlöse um 11,5 Prozent auf 143,2 Mio. Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Der Vorsteuergewinn und das Endergebnis konnten sich mehr als verdoppeln.

Die Experten der Erste Group sprachen beim Ergebnis von einem guten Start ins Jahr.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verbuchte am Dienstag Verluste.

Der DAX startete quasi unverändert bei 18.775,55 Punkten und näherte sich zwischenzeitlich seinem Allzeithoch, das bei 18.892,92 Punkten liegt. Im Verlauf rutscht er jedoch in die Verlustzone ab und ging schließlich 0,52 Prozent tiefer bei 18.677,87 Zählern in den Feierabend.

Kurz vor seinem Rekordhoch ist dem DAX am Dienstag etwas die Luft ausgegangen. Der deutsche Leitindex kam am Vormittag bis auf rund 37 Punkte an seinen Höchststand von Mitte Mai bei 18.892 Punkten heran. "Nach dem US-Feiertag geht die Börsenwoche erst heute richtig los", sagte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Die Kursgewinne vom Vortag erwiesen sich damit nicht als nachhaltig.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich nach dem verlängerten Wochenende - am Montag wurde der Feiertag "Memorial Day" begangen - mit gemischten Vorzeichen.

So schloss der Dow Jones Index bei 38.852,86 Punkten um 0,55 Prozent tiefer. Er hatte bereits zur Eröffnung knapp im Minus notiert und war dann im Verlauf weiter abgerutscht. Der NASDAQ Composite beendete den Handel hingegen mit Gewinnen in Höhe von 0,59 Prozent bei 17.019,88 Zählern und schloss damit erstmals in seiner Geschichte über der 17.000-Punkte-Marke. Er war bereits höher in den Markt eingestiegen und konnte trotz einiger Schwankungen letztlich sein Plus verteidigten - vor allem auch dank der sehr festen NVIDIA-Aktie.

Marktteilnehmer verwiesen darauf, dass das Interesse bereits auf am Freitag anstehende Preisdaten gerichtet sei. Dann wird der neueste Deflator der persönlichen Ausgaben gemeldet. Der PCE-Deflator gilt als das von der US-Notenbank bevorzugte Preismaß zur Steuerung des Zinskurses.

Laut den Analysten von Swissquote überwiege vorab die Spekulation, dass der Preisdruck nachgelassen habe. Dies würde die Erwartung stützen, dass eine erste Zinssenkung im September erfolgen könnte. Einen Dämpfer erhielten diese Erwartungen aber vom Index des Verbrauchervertrauens. Er fiel im Mai klar besser als erwartet aus, dazu sind die Inflationserwartungen der Konsumenten leicht gestiegen. Am Anleihemarkt stiegen darauf die Renditen, nachdem sie zuvor noch gesunken waren.

Dass laut US-Notenbanker Neel Kashkari vor einer Zinssenkung "viele Monate" guter Inflationsdaten nötig sind, spielte kaum eine Rolle, zumal in jüngster Zeit schon andere Vertreter der Fed die Erwartungen einer baldigen Zinssenkung gedämpft hatten. Selbst eine Zinserhöhung schloss Kashkari nicht gänzlich aus.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte bewegen sich am Mittwoch unterschiedlich.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verliert um 0,45 Prozent auf 38.680,45 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite derweil um 0,33 Prozent auf 3.119,89 Einheiten. In Hongkong sinkt der Hang Seng um 1,53 Prozent auf 18.531,29 Zähler (7:02 Uhr MESZ).

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX