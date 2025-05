NVIDIA-Zahlen und Zoll-Überraschung im Blick: Asiens Börsen legen zu

Der heimische Aktienmarkt kam am Mittwoch kaum vom Fleck, während der deutsche Leitindex deutlich nachgab, nachdem er zuvor ein neues Rekordhoch erreicht hatte. Die US-Börsen gaben nach. In Asien geht es am Donnerstag sichtlich nach oben.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte wenig verändert.

Der ATX hatte zwar zunächst zulegen können, fiel im weiteren Verlauf aber an die Nulllinie zurück und beendete den Handelstag mit einem geringfügigen Minus von 0,06 Prozent bei 4.433,37 Punkten.

An Europas wichtigsten Aktienmärkten überwiege wieder etwas die Unsicherheit über die Entwicklung der Zölle, hiess es am Markt. Zudem warten die Anleger nun mit Spannung auf die für Mittwochabend nach US-Handelsschluss avisierten Quartalszahlen des Halbleiterkonzerns NVIDIA.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch abwärts, nachdem zuvor noch ein neues Allzeithoch markiert wurde.

Der DAX hatte geringfügig höher eröffnet, legte dann im Anschluss zunächst weiter dazu und markierte ein neues Rekordhoch bei 24.325,97 Punkten. Bis zum Abend sind die Gewinne jedoch wieder verpufft und der deutsche Leitindex schloss 0,78 Prozent tiefer bei 24.038,19 Punkten.

Nach einem DAX-Rekord von fast 24.326 Punkten hat bei Anlegern am Mittwoch die Verlockung von Gewinnmitnehmen nach 22 Prozent Jahresplus gesiegt. Dass sich zur Wochenmitte nicht mehr genug neue Käufer fanden, könnte auch am Risiko liegen, dass sich durch die Geschäftszahlen des KI-Riesen NVIDIA nach Börsenschluss in den USA ergibt. NVIDIA-Berichte haben große Bedeutung für die Anlegerstimmung - weit über den Tech-Sektor hinaus. Und laut einem Börsianer steht dieses Mal "noch mehr auf dem Spiel", da das allgemeine Vertrauen in KI-Halbleiter wegen der Handels- und Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump wackeliger geworden sei.

WALL STREET

ach der Kursrally am Vortag zeigte die Wall Street zur Wochenmitte eine leichte Konsolidierung.

Der Dow Jones ging 0,58 Prozent tiefer bei 42.099,00 Zählern in den Feierabend.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss tiefer und verlor schlussendlich 0,51 Prozent auf 19.100,94 Zähler.

Der nächste Impuls für den Markt geht von den NVIDIA-Quartalszahlen, diese kommen allerdings erst nach US-Börsenschluss. "Der Geschäftsbericht ist nicht nur für NVIDIA, sondern für den gesamten Aktienmarkt von entscheidender Bedeutung, da er den Optimismus der Investoren insgesamt wiederbeleben und Anlegern helfen kann, sich auf die Kraft der KI zu konzentrieren und weniger auf Schlagzeilen aus Washington zu Zöllen und Steuern", sagt James Demmert, Chief Investment Officer bei Main Street Research.

Wichtige US-Konjunkturdaten standen zur Wochenmitte nicht auf der Agenda. Die Blicke waren auf das Fed-Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank gerichtet. Zentralbanken sollten nach Einschätzung des Präsidenten der Federal Reserve Bank of New York, John Williams, entschieden reagieren, wenn die Inflation von ihren Zielen abweiche, da eine sehr hartnäckige Inflation dauerhaft werden könne.

ASIEN

Die asiatischen Börsen setzen am Donnerstag zu einer kleinen Erleichterungsrally an.

In Tokio gewinnt der japanische Leitindex Nikkei 225 derzeit (07:20 Uhr MESZ) 1,64 Prozent auf 38.341,07 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite indes 0,7 Prozent auf 3.363,24 Einheiten zu.

In Hongkong weist der Hang Seng einen Aufschlag von 0,77 Prozent auf 23.436,46 Zähler aus.

Für Kauflaune sorgt zum einen, dass in den USA das Gericht für Internationalen Handel die von der US-Regierung verhängten Zölle für nichtig erklärt hat. Präsident Trump habe seine Befugnisse überschritten, so die Begründung. Geklagt hatten einige kleine US-Unternehmen.

Für gute Stimmung sorgt daneben, dass das KI-Flaggschiff NVIDIA gute Quartalszahlen vorgelegt hat und auch mit dem Ausblick überzeugt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX