Inflations- und Rezessionssorgen verunsichern: Asiatische Börsen mit Verlusten

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt schloss am zweiten Handelstag der Woche mit Gewinnen.

Der ATX war bereits höher gestartet und konnte schließlich 0,45 Prozent fester bei 3.007,55 Punkten aus dem Handel gehen.

Die Wiener Börse beendete den Handel am Dienstag höher. Auch das europäische Umfeld zeigte sich von seiner freundlichen Seite. Im Laufe des Handelstages bröckelten die Gewinne jedoch schrittweise ab, da die US-Börsen nach einem positiven Start doch noch in die Verlustzone drehten.

Nachrichten oder Signale, die eine nachhaltige Entspannung der Märkte rechtfertigen würden, gab es unterdessen nicht. So sind die europäischen Gaspreise weiterhin sehr hoch und Hinweise darauf, dass Nordstream 1 bald wieder volle Kapazität leistet, sind Mangelware. Vonseiten der Notenbanken wird zudem unverändert auf die Notwendigkeit schneller und massiver Zinserhöhungen verwiesen, hieß es in einem aktuellen Helaba-Kommentar.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb sehr dünn.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt verlor zwar einen Teil seiner Anfangsgewinne, schloss aber noch in Grün.

Der DAX konnte seine Anfangsgewinne zunächst ausbauen. Anschließend kam er der Nulllinie jedoch wieder näher. Der deutsche Leitindex beendete den Handelstag 0,35 Prozent höher bei 13.231,82 Einheiten.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag weitere Gewinne verbucht. Lockerungen der strengen Quarantänebestimmungen in China gegen Corona stützten die Kurse etwas.

Aufhorchen ließen Aussagen von Notenbank-Vertretern. So sollte laut Martins Kazaks, Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), im Juli eine größere Zinserhöhung um 0,5 Prozentpunkte in Betracht gezogen werden. Diese Aussage hatte am Vormittag die Kursgewinne vorübergehend etwas abschmelzen lassen. Zudem sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde, die EZB könnte angesichts der hartnäckig hohen Inflation das Tempo bei der Normalisierung der Geldpolitik in den nächsten Monaten erhöhen. Im portugiesischen Sintra findet derzeit das jährliche geldpolitische Symposium der Notenbank statt.

WALL STREET

Die US-Börsen konnten ihre anfänglichen Gewinne am Dienstag nicht halten und fielen in die Verlustzone.

Der Dow Jones rutschte im Handelsverlauf ab und schloss 1,56 Prozent tiefer bei 30.947,78 Punkten. Der Tech-Index NASDAQ Composite verlor daneben 2,98 Prozent auf 11.181,54 Zähler.

Anfangs wurden die US-Märkte von der chinesischen Lockerung der Quarantänebestimmungen für Einreisende gestützt. Jedoch herrschten weiterhin Inflations- und Rezessionsängsten vor. Dementsprechend kreisten die Sorgen um die Frage, wie aggressiv die US-Notenbank die Zinsen angesichts der Gefährdung der Konjunktur anheben wird. Daher werden im Lauf der Woche Konjunkturdaten und Notenbankeraussagen im Fokus stehen. Zudem könnte es zu Positionsbereinigungen zum Quartalsende kommen.

ASIEN

Die asiatischen Börsen zeigen sich heute geschlossen schwächer.

In Tokio verliert der Leitindex Nikkei zeitweise 1,02 Prozent auf 26'773,32 Zähler (Stand: 7:00 Uhr MEZ).

Auf dem chinesischen Festland ging es ebenfalls gen Süden: Der Shanghai Composite muss zeitweise Einbußen von zeitiwese 0,77 Prozent auf 3'383,05 Punkte verkraften. Der Hang Seng verliert sogar zwischenzeitlich 1,63 Prozent auf 22'053,86 Einheiten.

Die Börsen in Ostasien folgen am Mittwoch den schwachen US-Vorgaben. Händler sprechen von einer negativen Gemengelage mit Inflations- und Rezessionssorgen. Aber auch mit den Lockerungen der chinesischen Corona-Maßnahmen, die am Vortag noch gestützt hatten, gehen Händler nun hart ins Gericht. Die Verkürzung der Quarantäne für einreisende Besucher sei keineswegs eine Abkehr der Null-Covid-19-Strategie, heißt es. Die Maßnahme sei eher Symbolpolitik. Damit drohten die Lieferkettenprobleme anzuhalten, einschließlich der inflationstreibenden Effekte.

Besonders in Japan sind starke Kursverluste zu verzeichnen. Auch der seit zwei Tagen sinkende Yen stützt nicht. Die Dollarstärke sei Ausdruck der ökonomischen Verunsicherung, der Yen habe angesichts der auseinanderlaufenden Geldpolitik in Japan und den USA seine Rolle als vermeintlich sicherer Hafen etwas eingebüßt, heißt es.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX