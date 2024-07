Ruhiger Start in die Woche: ATX und DAX mit leichten Aufschlägen -- Asiatische Börsen schließlich im Plus

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas stärker.

Der ATX bewegte sich kurz nach Handelsbeginn 0,44 Prozent fester bei 3.688,05 Punkten. Im weiteren Verlauf bewegt er sich weiter auf grünem Terrain.

Freundliche Vorgaben lieferten die asiatischen Aktienmärkte.

Zum Wochenauftakt werden keine kursbewegenden Datenveröffentlichungen erwartet. Die Marktakteure dürften sich daher bereits für die Zinssitzung der US-Notenbank Fed am Mittwochabend in Stellung bringen. Mit einer Anpassung der Zinssätze wird zwar nicht gerechnet, jedoch hoffen die Anleger darauf, dass die US-Währungshüter den Weg für eine Zinssenkung im September ebnen.

Aus der Eurozone stehen in den kommenden Tagen erste Schätzungen zur Juli-Inflationsrate auf der Agenda. Auch die Geldpolitik der japanischen Notenbank BoJ rückt im Wochenverlauf in den Blick.

Unternehmensseitig blieb die Nachrichtenlage bis dato ruhig.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex verzeichnet zum Wochenstart Zuschläge.

Der DAX startete 0,68 Prozent höher bei 18.542,43 Einheiten in die erste Sitzung der Woche. Anschließend kann er sich in der Gewinnzone halten.

Am deutschen Aktienmarkt gibt es einen ruhigen Start in die neue Börsenwoche. Anleger könnten sich für Hinweise auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed positionieren, die tendenziell positiv für die Aktienmärkte wäre. An den asiatischen Börsen setzte sich zum Wochenauftakt bereits eine klar positive Tendenz durch, die an Europas Börsen ihre Fortsetzung finden dürfte.

Die Devisenexperten von der Commerzbank erwarten, dass die Fed am Mittwoch den Weg bereitet für eine Zinssenkung im September. Die Notenbanker könnten demnach darauf hinweisen, "dass die jüngsten Inflationszahlen die Zuversicht unter den Offiziellen verbessert haben". Auch die Geldpolitik der japanischen Notenbank Fed rückt im Wochenverlauf in den Blick. Sie könnte den Kurs des Yen beeinflussen. Dieser hatte sich jüngst zum US-Dollar stark erholt, was Experten ebenfalls ein Stück weit für den jüngsten Rücksetzer des US-Aktienmarktes verantwortlich machen.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich zur letzten Sitzung der Woche stärker.

Der Dow Jones konnte im Freitagshandel 1,64 Prozent zulegen auf 40.589,34 Punkte.

Der NASDAQ Composite verabschiedete sich mit einem Plus von 1,03 Prozent bei 17.357,88 Punkten ins Wochenende.

Nach der Talfahrt zur Wochenmitte mit der Stabilisierung setzte eine Erholung an der Wall Street ein. Nach den politischen Kapriolen und der Enttäuschung über wichtige Geschäftsausweise im Technologiesegment könnte nun die Zinsdebatte wieder mehr Gewicht erhalten. Denn der im Rahmen der Persönlichen Ausgaben und Einkommen für Juni veröffentlichte PCE-Preisindex ist in der Kernrate exakt wie veranschlagt ausgefallen. Zwar können die Märkte mit den Daten nicht viel anfangen. Wichtig sei aber, dass diese einer Zinssenkung im September nicht im Wege stünden, heißt es.

ASIEN

Die Börsen in Fernost zeigten sich am Montag mit Aufschlägen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 notierte letztlich deutliche 2,13 Prozent fester bei 38.468,63 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland gewann der Shanghai Composite derweil schließlich marginale 0,03 Prozent auf 2.891,85 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong zeigte sich schließlich bei 17.238,34 Zählern um 1,27 Prozent.

Mehrheitlich mit deutlichen Aufschlägen zeigten sich die ostasiatischen Börsen zu Beginn der neuen Handelswoche. Marktteilnehmer verwiesen auf die positiven Vorgaben der Wall Street, wo sich vor allem die Technologiewerte nach den jüngsten Abgaben erholt hatten. Doch rückt mit der Sitzung der US-Notenbank in dieser Woche die Debatte um den Zinskurs der Fed wieder verstärkt in den Vordergrund. Zwar rechnet der Markt mit unveränderten Zinsen, doch erhoffen sich die Anleger weitere Hinweise über den weiteren geldpolitischen Weg der Fed. Eine Senkung im September ist derzeit aktuell vollständig eingepreist. Daran hat auch der am Freitag veröffentlichte PCE-Preisindex nichts geändert, der im Rahmen der Erwartungen ausgefallen war.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX