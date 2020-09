Erholung abgebrochen: ATX und DAX geben nach -- Asiatische Börsen schließen überwiegend mit Gewinnen

Der heimische Markt gibt im Dienstagshandel nach, beim deutschen Leitindex sind ebenfalls Minuszeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag freundlich, lediglich in Hongkong ging es abwärts. An den US-Börsen ging es zum Wochenbeginn aufwärts.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwächer.

Der ATX stand wenige Minuten nach Handelsbeginn 0,03 Prozent tiefer bei 2.123,44 Zählern und rutscht nun weiter in die Verlustzone ab.

Nach dem starken Vortag legt das wichtigste österreichische Börsenbarometer somit nun eine Verschnaufpause ein. Am Montag war der ATX in einem starken europäischen Börsenumfeld um 1,97 Prozent auf 2.124,06 Punkte angezogen und hatte sich damit nach der jüngsten Schwächephase am heimischen Aktienmarkt auf Erholungskurs begeben. Zuvor hatte er sechs Verlusttage in den vergangenen sieben Sitzungen verzeichnet.

Am Dienstag stehen nun Daten zum Wirtschaftsvertrauen im Euroraum sowie zu den Verbraucherpreisen in Deutschland am Programm. In den USA folgen Zahlen zur Handelsbilanz und zum Verbrauchervertrauen.

Daneben könnte auch dem Thema Brexit wieder Aufmerksamkeit zuteilwerden. Heute beginnt eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Übergangsphase. Die EU hat London eine Frist bis zum 30. September gesetzt, die Pläne für eine Aushebelung von Teilen des 2019 ausgehandelten Austrittsabkommens zurückzunehmen.

Der deutsche Leitindex gibt im Dienstagshandel nach.

Der DAX eröffnete mit einem Verlust von 0,41 Prozent bei 12.817,79 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf in der Verlustzone.

Nach der Vortagesrally dominieren am deutschen Aktienmarkt am Dienstag moderate Gewinnmitnahmen. Der deutliche Kursanstieg zum Wochenbeginn könnte ein zu grosser Schluck aus der Flasche gewesen sein, sagte Marktanalyst Andreas Lipkow von der Comdirect Bank mit Verweis auf die Gewinnmitnahmen. "Zudem ist die Situation in der Europäischen Konjunkturlandschaft weiterhin äusserst angespannt und fragil. Von einer robusten Konjunkturerholung kann nicht die Rede sein. Auch in den USA ist die Konjunktursituation weiterhin angespannt", ergänzte er.

Im Handel stellt man sich auf ein zurückhaltendes Geschäft im Vorfeld des ersten Fernsehduells zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ein. Dieses findet aber erst nach Handelsschluss statt. Noch liegt Biden klar vorne in den Umfragen, allerdings könnte sich das mit den Debatten ändern. Biden sei dafür bekannt, dass er gerne in Fettnäpfchen trete, heisst es im Handel.

Stärker in den Fokus der Investoren könnte der Brexit rücken. An diesem Dienstag beginnt eine neue Verhandlungsrunde über ein Handelsabkommen für die Zeit nach der Brexit-Übergangsphase. Die EU hat London eine Frist bis zum 30. September gesetzt, die Pläne für eine Aushebelung von Teilen des 2019 ausgehandelten und bereits gültigen EU-Austrittsabkommens zurückzuziehen.

WALL STREET

An der Wall Street ging es am Montag deutlich aufwärts.

Der Dow Jones eröffnete den Handel mit einem Zuschlag von 0,69 Prozent auf 27.362,14 Punkte und stieg auch anschließend weiter. Letztlich ging es 1,51 Prozent höher auf 27.585,64 Zähler. Der NASDAQ Composite startete daneben 1,57 Prozent stärker bei 11.084,38 Zählern und verblieb auch weiterhin in der Gewinnzone. Er ging mit einem Plus von 1,87 Prozent bei 11.117,53 Einheiten aus dem Handel.

Händler schrieben die positive Tendenz vor allem Gelegenheitskäufen zu, nachdem der September den Börsen unterm Strich Verluste gebracht hat. Zentrale Themen an der Wall Street seien nach wie vor die anstehende Präsidentschaftswahl, die steigende Zahl an Corona-Infektionen, die holprige Erholung der Wirtschaft und die Spannungen zwischen Washington und Peking.

Die Marktteilnehmer positionierten sich für eine längere Phase hoher Volatilität, die möglicherweise über den Wahltag in den USA hinaus andauern könnte, hieß es aus dem Handel. Denn es gebe Befürchtungen, dass bis in den Dezember hinein kein eindeutiges Wahlergebnis feststehen werde. US-Präsident Donald Trump hat die Märkte mit der mehrfach wiederholten, aber nicht durch Beweise untermauerten Behauptung verunsichert, die Briefwahl werde zu Wahlbetrug in großem Stil zugunsten der Demokraten führen. Beobachter verweisen daneben auf Äußerungen des Präsidenten, die nahelegten, dass er im Fall seiner Niederlage einer friedlichen Machtübergabe nicht zustimmen werde.

ASIEN

Nach dem freundlichen Wochenstart an den asiatischen Aktienmärkten legten dort die Kurse auch am Dienstag überwiegend weiter zu.

In Tokio zeigte sich der japanische Leitindex Nikkei zur Schlussglocke um 0,12 Prozent höher bei 23.539,10 Stellen.

Auf dem chinesischen Festland schloss der Shanghai Composite bei 3.224,36 Punkten mit einem Plus von 0,21 Prozent. In Hongkong waren hingegen die Verkäufer in der Überzahl: Der Hang Seng schloss 0,85 Prozent tiefer bei 23.275,53 Einheiten.

Unterstützung kam von der Wall Street und aus Europa, wo es am Montag teils sehr kräftig nach oben gegangen war. Für positive Impulse sorgten unter anderem die weiter auf dem Tisch liegenden Pläne der US-Demokraten für ein weiteres Ausgabenprogramm zur Stimulierung der US-Wirtschaft in der Corona-Krise, wie auch EZB-Präsidenten Christine Lagarde mit der Aussage, dass die EZB weiter bereitstehe, nötigenfalls für weitere Stimuli zu sorgen.

Trotz des positiven Momentums in Schanghai warnten Händler dort, dass dieses wohl kurzlebig sein dürfte, zum einen wegen der ab Donnerstag beginnenden siebentägigen Feiertagspause in China, zum anderen, weil die Präsidentenwahl in den USA im November Unwägbarkeiten mit sich bringe. Für Zuversicht sorgten zuletzt im August stark ausgefallene Gewinne der chinesischen Industrie, die auf eine sich weiter erholende Wirtschaft hindeuten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX