Zahlreiche Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren: ATX in Rot -- DAX verliert -- Asiens Börsen im Plus

Der ATX verbucht am Donnerstag Verluste. Der deutsche Markt gibt leicht nach. Die Börsen in Asien zeigen sich am Donnerstag in Grün.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Donnerstag schwächer.

Der ATX bewegt sich am Morgen auf rotem Terrain.

Die Analysten von Helaba verweisen auf unzählige Belastungs- und Unsicherheitsfaktoren. "Sorgen vor einer weiteren Eskalation der Lage in der Ukraine, hohe Energiekosten und Inflationsraten, steigende Zinsen und Lieferkettenprobleme auch infolge der Pandemie und ebenso sich eintrübende wirtschaftliche Erwartungen sind zu nennen und trüben in der Summe die Perspektiven an den Aktienbörsen", formulierten die Experten in ihrem Tagesausblick.

Die Meldungslage zum heimischen Aktienmarkt gestaltet sich auf Unternehmensebene noch sehr mager.

DEUTSCHLAND

Der DAX gibt am Donnerstag leicht nach.

Der DAX startete 0,33 Prozent schwächer bei 12.143,21 Punkten und rutscht anschließend tiefer ins Minus.

Am Vortag ist der Leitindex noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen, als der Rückschlag unter die 12.000-Punkte-Marke nicht von Dauer war. Die Vorgaben sind positiv: An den US-Börsen sind die wichtigsten Indizes fast am Tageshoch aus dem Handel gegangen und der Handel in Asien nahm dieses Momentum auf. In New York vollzogen die Finanzmärkte eine Gegenbewegung auch bei anderen Anlageklassen, nachdem die Bank of England angekündigt hat, aufgrund von Marktstörungen bis Mitte Oktober langlaufende Staatsanleihen zu kaufen.

Laut den Experten der ING war die Maßnahme der britischen Notenbank aber mehr ein Anstoß als der vom Markt ersehnte Befreiungsschlag. "Wir haben nicht das Gefühl, dass die internationalen Märkte vorgestern allzu besorgt waren wegen der Probleme Großbritanniens. Also hatte die Rally wahrscheinlich mehr damit zu tun, dass die Märkte überverkauft aussahen", schrieb ING-Analyst Robert Carnell.

Im Fokus steht nun zum Wochenschluss die Erstnotiz des Sportwagenbauers Porsche AG, der zum größten deutschen Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996 wird.

WALL STREET

An der Wall Street wurden am Mittwoch Gewinne verzeichnet.

Der Dow Jones begann die Sitzung nur etwas fester und stieg im Anschluss jedoch deutlich an. Er beendete den Handel letztlich mit einem Plus von 1,88 Prozent bei 29.683,74 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite fiel derweil anfänglich noch zurück, konnte anschließend jedoch in die Gewinnzone vorrücken. Letztlich stieg er 2,05 Prozent auf 11.051,64 Zähler.

Eine Entspannung am US-Anleihemarkt hat am Mittwoch für eine merkliche Erholung an der Wall Street gesorgt. Die jüngsten Konjunktursorgen gerieten dies- und jenseits des Atlantiks in den Hintergrund, nachdem sich die britische Notenbank gegen den zuletzt drastischen Zinsanstieg am heimischen Kapitalmarkt gestemmt hatte. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stoppte damit seine jüngste Talfahrt und zog an. Auch andere wichtige Börsenbarometer legten deutlich zu.

ASIEN

Asiens Börsen verbuchen am Donnerstag Gewinne.

Der Nikkei in Japan notiert gegen 07:00 MESZ 0,84 Prozent höher bei 26.393,74 Punkten.

Für den Shanghai Composite geht es derweil 0,27 Prozent auf 3.053,33 Zähler hoch. In Hongkong gewinnt der Hang Seng 1,25 Prozent auf 17.466,89 Einheiten hinzu.

Nach deutlichen Verlusten am Vortag, als es vor allem an den technologielastigeren Märkten wie Hongkong merklich nach unten ging, starten die asiatischen Börsen am Donnerstag einen Stabilisierungsversuch.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX