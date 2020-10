ATX tiefer -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot

Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf rotem Terrain. Der deutsche Leitindex legt derweil zu. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Donnerstag erneut vor allem abwärts.

In Wien werden am Donnerstag Abschläge verbucht.

Der Leitindex ATX wies bereits kurz nach dem Ertönen der Startglocke ein Minus von 0,34 Prozent bei 2.046,47 Stellen aus und notiert auch anschließend leichter.

Weltweit bleiben die steigenden Corona-Infektionszahlen und die damit verbundenen neuen Maßnahmen zur Reduktion derselben im Fokus. So hatte neben Deutschland zuletzt auch Frankreich als eine der wichtigsten Volkswirtschaften der Eurozone neue Verschärfungen angekündigt.

"Die Maßnahmen verstärken die Sorgen vor einer Beeinträchtigung der konjunkturellen Erholung und so dürfte die Risk-off-Stimmung bestehen bleiben. Die Veröffentlichung des US-Wachstums des 3. Quartals wird daran kaum etwas ändern", kommentierten hierzu die Helaba-Analysten in der Früh mit Hinblick auf etwaige konjunkturelle Impulsgeber. "Vor diesem Hintergrund trägt das Scheitern der Verhandlungen für ein weiteres Hilfspaket im US-Kongress ebenfalls nicht zur Stimmungsaufhellung bei", schrieben sie weiter.

Ebenso wenig helfe die Beteuerung der Handlungsbereitschaft seitens der Europäischen Zentralbank (EZB), erläuterten die Experten der Helaba überdies. Die EZB wird am frühen Nachmittag ihre Zinsentscheidung bekannt geben, kurz nachdem in den USA erneut wöchentliche Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden.

Der deutsche Leitindex notiert am Donnerstag im Plus.

Der DAX ging am Donnerstag 0,61 Prozent fester bei 11.631,07 Stellen in den Handel. Im weiteren Verlauf bewegt er sich ebenfalls in der Gewinnzone.

Am Mittwoch war der DAX unter die runde Marke von 12.000 Punkten gesunken und anschließend weiter abgesackt bis auf zeitweise 11.457 Punkte und damit den tiefsten Kurs seit Ende Mai. Auslöser war die Furcht vor weiteren Lockdowns in Europa, die Länder wie Deutschland und Frankreich inzwischen auch beschlossen haben.

Neben der weiter anziehenden Berichtssaison rückt am Nachmittag die Europäische Zentralbank (EZB) mit ihren geldpolitischen Beschlüssen in den Vordergrund. "Angesichts der neuen Dynamik der Covid-19 Pandemie erwarten die Börsianer weitere geldpolitische Lockerungen oder zumindest starke Signale in diese Richtung", schrieb Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Die Wall Street setzte ihre Talfahrt zur Wochenmitte fort.

Der Dow Jones wies zum Handelsstart ein kräftiges Minus aus, welches er letztendlich auf 3,43 Prozent und damit 26.520,97 Zähler ausbaute. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls leichter fiel danach noch weiter zurück. Er beendete den Handel 3,73 Prozent schwächer bei 11.004,87 Punkten.

Händler sprachen von steigenden Unsicherheiten über den Konjunkturverlauf. Denn die immer neuen Rekorde bei den Corona-Neuinfektionen führten erkennbar zu verstärkten staatlichen Abriegelungen und Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Verbraucher halten sich zurück und auch Unternehmen überdenken ihre Investitionen. Die wirtschaftliche Erholung gerät ins Stottern.

"Vor einem Monat hieß es am Markt noch, dass die Lockdowns begrenzt und zielgerichtet seien und somit einen geringeren Einfluss auf die Wirtschaft hätten. Aber nun sehen wir allgemeinere Bedenken, dass die Lockdowns umfassender sein und weitreichendere Auswirkungen haben könnten", erklärte Marktstratege Hugh Gimber von JP Morgan Asset Management den Stimmungsumschwung. Angesichts des düsteren Ausblicks schmerze es umso mehr, dass die Politik kein weiteres Konjunkturpaket in den USA auf den Weg bringe, ergänzte ein Marktteilnehmer.

An den asiatischen Börsen sind am Donnerstag vor allem Minuszeichen zu sehen.

Der japanische Leitindex Nikkei schloss mit minus 0,37 Prozent bei 23.331,94 Punkten etwas leichter.

Auf dem chinesischen Festland zeigte sich der Shanghai Composite 0,11 Prozent fester bei 3.272,73 Einheiten. In Hongkong sank der Hang Seng derweil um 0,49 Prozent auf 24.586,60 Punkte.

Die Aktienmärkte in Asien zeigten am Donnerstag das gleiche Muster wie an den Vortagen. Sie folgten zwar den Vorgaben der Wall Street und Europas, allerdings wurden die dort gesehenen heftigen Verluste nur teils nachvollzogen. Allen Plätzen war gemein, dass die neuerlichen Lockdowns in vielen Teilen der Welt, allen voran stehen hier aktuell Deutschland und Frankreich im Fokus, keine Kauflaune aufkommen ließen, sondern Sorgen um die Konjunktur schürten. Ein Hoffnungsschimmer kam aus Taiwan. Von dort wird gemeldet, dass es mittlerweile 200 Tage lang zu keiner Corona-Neuinfektion mehr gekommen sein soll.

