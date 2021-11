Erholung nach Omikron--Schock: ATX und DAX im Plus erwartet -- Asiatische Indizes geben weiter nach

Am heimischen und am deutschen Aktienmarkt deutet sich am Montag vorbörslich eine leichte Erholung an. Zum Start in die neue Woche verbuchen die asiatischen Indizes weitere Verluste. An den US-Börsen kam es vor dem Wochenende zu kräftigen Abverkäufen.

AUSTRIA

Die Wiener Börse dürfte am Montag stäker starten.

Der ATX steht in vorbörslichen Indikationen 1,38 Prozent höher bei 3.681 Punkten. Am Freitag verabschiedete er sich mit einem Abschlag von 4,18 Prozent bei 3.630,85 Punkten ins Wochenende.

Mit einem Erholungsversuch rechnen Händler am Montag. Die Aktienbörsen sollten sich an einem Rebound versuchen nach dem Kursabsturz vom Freitag. Besonders im Öl-Markt könnte es zu deutlichen Erholungen kommen. Die Bewegungen seien im dünnbesetzten Handel am Black Friday überproportional verlaufen und durch das Abräumen von Stop-Marken verstärkt worden. Dies dürfte nun am Montag teilweise bereinigt werden.

In Europa häufen sich unterdessen die Corona-Fälle mit der erstmals in Südafrika entdeckten neuen Virusvariante Omikron und versetzen den Kontinent in Alarmbereitschaft: Nach ersten Fällen in Deutschland, Grossbritannien und Italien wurde die neue Mutante am Samstag auch in Tschechien gemeldet.

Die Bedeutung der neuen Corona-Variante Omikron werde allerdings überschätzt: "Der wahre Feind der Anleger ist die Inflation", kommentierte ein Händler. Denn neue Corona-Probleme seien eine bequeme Ausrede für die EZB, sich weiter nicht um Geldwertstabilität kümmern zu müssen. Gespannt sei man daher auf Reden von EZB-Chefin Christine Lagarde und in den USA von Fed-Chairman Jerome Powell am Abend. Im Fokus des Tages stehen aber zunächst diverse Inflationsraten aus Europa mit den wichtigen Verbraucherpreisen (CPI). Hier werden horrende Preisanstiege im November erwartet, so bei der deutschen Inflation von über 5 Prozent und der spanischen bei fast 6 Prozent - und das, während die EZB weiterhin geldpolitische Lockerungsmassnahmen für angebracht hält.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt dürfte am Montag eine Gegenbewegung einsetzen.

Der DAX wird vorbörslich um 0,73 Prozent höher bei 15.368 Punkten erwartet, nachdem er am Freitag ein Minus von 4,15 Prozent auf 15.257,04 Punkte verbucht hatte.

Nach seinem jüngsten Kursrutsch wegen des Auftauchens der neuen, als besorgniserregend eingestuften Coronavirus-Variante Omikron dürfte sich der DAX am Montag zunächst stabilisieren. Am Freitag hatten die Meldungen zu Omikron der Jahresendrally im DAX ein jähes Ende gesetzt. Mit im Tief bei fast 15.244 Punkten wurden die Kursgewinne seit Mitte Oktober ausradiert. Nun warten die Anleger erst einmal ab, ob Omikron das Potenzial hat, die Konjunkturerholung tatsächlich abzubrechen.

Die LBBW spricht von einem hohen Maß an Unsicherheit und malt zwei Szenarien: Denkbar sei ein neuer Worst Case mit einem massiven Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie, aber auch ein Optimalfall, in dem sich die Sorgen letztlich als unbegründet herausstellen. Börsianer hinterfragen daher, ob Omikron tatsächlich die große Gefahr ist und wie die Notenbanken reagieren.

Hoffnungen auf einen milden Verlauf der Virus-Variante verleiteten die ersten Anleger zu Käufen, schrieb der Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners am Morgen. Die Helaba glaubt, dass die Mitglieder im EZB-Rat wegen der Verunsicherung weiter auf eine sehr lockere und flexible Geldpolitik dringen werden, da die konjunkturelle Entwicklung in dieser Phase vom Pandemiegeschehen abhänge. In puncto Geldpolitik stehen am Montag auch frische Daten zur deutschen Inflation im Blickfeld.

Im Blick stehen außerdem zu Wochenbeginn Daten zur Inflation, die weiter gestiegen sein dürfte. Der Preisauftrieb war jüngst eine der größten Sorgen der Anleger. Trotz Beteuerung der Notenbanken, es handele sich dabei nur um ein vorübergehendes Phänomen, setzt er die Währungshüter unter Druck, die Geldpolitik womöglich früher als gedacht zu straffen.

WALL STREET

Auch in den USA schlugen Virusängste die Anleger in die Flucht.

Der Dow Jones gab schon zum Handelsstart kräftig nach und baute die Abschläge immer weiter aus. Schlussendlich wies das Börsenbarometer ein Minus von 2,53 Prozent auf 34.899,34 Punkte aus. Der Techwerteindex NASDAQ Composite rutschte ebenfalls immer nach Süden. Er beendete die verkürzte Sitzung 2,23 Prozent niedriger bei 15.491,66 Zählern.

Ausgerechnet am "Black Friday" gab es an den New Yorker Börsen auch kursmäßig einen rabenschwarzen Tag. Die Furcht vor einer neuen Coronavirus-Variante, die zuvor schon die Börsen in Asien und Europa schwer belastete, zog auch bei US-Aktien eine Verkaufswelle nach sich. Am Tag nach "Thanksgiving" endete der US-Handel drei Stunden früher als üblich.

Fachleute befürchten, dass die im südlichen Afrika entdeckte Variante B.1.1.529 wegen ungewöhnlich vieler Mutationen nicht nur hoch ansteckend ist, sondern auch den Schutzschild der Impfstoffe leichter durchdringen könnte. Dies lässt die Lockdown-Sorgen der Anleger, die zuletzt schon wegen der erneuten Infektionswelle aufkamen, noch weiter hochkochen.

ASIEN

An den Börsen in Fernost setzt sich die Talfahrt zum Start in die neue Woche fort.

In Japan sackte der Nikkei bis zum Handelsende um 1,63 Prozent auf 28.283,92 Punkte ab.

Der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland verliert gegen 8:00 Uhr unserer Zeit 0,17 Prozent auf 3.558 Einheiten, während der Hang Seng in Hongkong bei 23.835 Zählern ein Minus von 1,02 Prozent aufweist.

Bei den Anlegern geht weiter die Sorge vor massiven Restriktionen zur Eindämmung des neuen mutierten Omikron-Coronavirus um, die eine Erholung der globalen Weltwirtschaft gefährden könnte. Nach den heftigen ersten Reaktionen vom Freitag mit kräftigen Abverkäufen an den Börsen weltweit verarbeiten die Anleger nun die einlaufenden Informationen zum neuartigen Virus.

Der Markt konzentriert sich auf Berichte darüber, ob die vorhandenen Covid-19-Impfstoffe gegen die Omikron-Variante wirksam sind, so IG.

