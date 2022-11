Proteste in China beruhigen sich: ATX vor freundlichem Start -- DAX höher erwartet -- Chinesische Börsen erholt -- Nikkei tiefer

Der heimische Aktienmarkt tendiert am Dienstag vorbörslich etwas höher. Der DAX dürfte ebenfalls mit Gewinnen in den Handel starten. An den Börsen in Asien sind am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen auszumachen. An der Wall Street herrschte zu Wochenbeginn eine risikoscheue Stimmung.

AUSTRIA

An der heimischen Börse werden am Dienstag Zuschläge erwartet.

Der ATX notiert vor dem Ertönen der Startglocke im Plus.

Verunsichert haben die jüngsten Proteste in China gegen die Null-COVID-Politik der Regierung. Peking hat darauf mit repressiven Maßnahmen reagiert. Dies legt nahe, dass eine Lockerung der COVID-Maßnahmen derzeit nicht zu erwarten ist. Sollten sich die Proteste ausweiten, könnten dies zudem zu einem Belastungsfaktor für das Wirtschaftswachstum werden. Belastend an Wall Street wirkten zudem falkenhafte Kommentare verschiedener Fed-Sprecher. Einen wichtigen Impuls könnten derweil die für Mittwoch anstehenden europäischen Verbraucherpreise setzen. "Für weiter steigende Kurse an der Frankfurter Börse muss der Inflationsdruck aber nicht nur in den USA, sondern auch in Europa spürbar nachlassen", so CMC. Die Commerzbank geht dank billigeren Benzin und Heizöl davon aus, dass die Inflationsrate im November leicht gesunken ist. Dieser Rückgang dürfte den Tauben im EZB-Rat in die Karten spielen, die sich für eine moderatere Leitzinserhöhung um nur 50 Basispunkte im Dezember aussprechen. Mit Spannung warten die Börsianer auch auf eine für den Morgen anberaumte Pressekonferenz der chinesischen Gesundheitsbehörden. Dort soll der COVID-Maßnahmenkatalog der Regierung erörtert werden.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich am Dienstag vorbörslich stärker.

Der DAX dürfte den Dienstagshandel mit Gewinnen beginnen.

Zu Wochenbeginn hatten die vermehrten Unruhen in China an den Weltbörsen ihre Spuren hinterlassen aus Sorge, dass diese die Aussichten für das globale Wirtschaftswachstum weiter trüben könnten. In China und Hongkong erholte sich aber am Dienstag der Handel. "Die Spekulationen über eine bevorstehende Ankündigung des Endes der COVID-Zero-Politik wachsen", sagte ein Börsenexperte am Morgen. In Deutschland allerdings folgen die Anleger dem noch eher verhalten. Deutsche Verbraucherpreis-Daten dürften im Tagesverlauf im Fokus stehen, könnten diese doch neue Signale für die künftige Geldpolitik liefern. "Aktuell ist der Markt gespalten darüber, ob die EZB im Dezember um 50 oder erneut um 75 Basispunkte erhöht", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

WALL STREET

Die Wall Street präsentierte sich am Montag in Rot.

So eröffnete der Dow Jones ging mit einem Abschlag von 1,45 Prozent bei 33.849,66 Punkten in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite schloss tiefer und verlor 1,58 Prozent auf 11.049,50 Zähler.

Die Auswirkungen der Unruhen wegen des strikten Corona-Eindämmungskurses der chinesischen Regierung seien kaum abschätzbar und stellten eine ernstzunehmende Gemengelage für viele Branchen und Sektoren dar, erklärte der Börsenkenner Andreas Lipkow laut dpa. "Die Ausmasse erstrecken sich über viele Städte und Fabrikationsstätten in China und können zu erheblichen Störungen der Lieferketten in Europa, den USA und Asien führen."

ASIEN

An den Börsen in Fernost geht es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Nikkei verliert in Tokio 0,51 Prozent und auf 28.018,43 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland klettert der Shanghai Composite um 2,12 Prozent auf 3.143,96 Zähler. In Hongkong springt der Hang Seng daneben um 4,14 Prozent auf 3.143,96 Indexpunkte (7:01 MEZ).

Einen Tag nach den Abgaben im Zuge der chinesischen Massenproteste gegen die Regierungen in Peking und die strikte Null-COVID-Politik hat sich die Lage auf den Straßen Chinas beruhigt. Vereinzelt belasten falkenhafte Kommentare der US-Notenbank zur US-Geldpolitik. In China scheinen die Sicherheitsorgane wieder Herr der Lage zu sein, die Massenproteste in vielen Städten und Regionen lassen merklich nach, auch weil die Polizei rigoros gegen die Protestierer vorgeht und die staatliche Zensur die Verbreitung der Nachrichten über die Proteste wirkungsvoller unterbindet als noch in den Tagen zuvor.

"Das Ausbleiben einer deutlichen Eskalation der Proteste könnte dazu beitragen, die Märkte zu beruhigen", sagt IG-Marktstratege Yeap Jun Rong. Es gibt am chinesischen Aktienmarkt die stützende Spekulation, die Massenproteste könnten die kommunistische Führung doch zu einer beschleunigten Abkehr von der rigiden Null-COVID-Politik bewegen. Händler warnen aber vor dieser Hoffnung. Im Laufe des Tages will sich das chinesische Gesundheitsministerium äußern.

Gut kommen in China in jedem Fall zusätzliche Hilfen für den angeschlagenen Immobiliensektor an.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX