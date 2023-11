Asiens Börsen im Minus

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag doch noch von seiner freundlichen Seite.

Der ATX verlor im frühen Verlauf zwar minimal, schob sich dann aber über die Nulllinie und baute die Gewinne bis Handelsende auf immerhin noch 0,63 Prozent (Schlusskurs: 3.267,55 Punkte) aus.

Die Blicke richteten sich am Vormittag auf Stimmungsdaten aus Deutschland und Frankreich. So hat sich die Stimmung der Verbraucher in Frankreich im November überraschend verbessert. Der entsprechende Indexwert stieg von 84 Zählern im Monat davor auf nun 87 Punkte, wie das Statistikamt Insee mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt einen unveränderten Indexwert erwartet.

Zahlen des Konsumforschungsunternehmens GfK und des Nürnberg Instituts für Marktentscheidungen (NIM) in Deutschland verwiesen indes auf eine gestoppte Abwärtsbewegung beim Konsumklima. "Nach drei Rückgängen in Folge stabilisiert sich das Konsumklima zum Jahresende", sagte NIM-Konsumexperte Rolf Bürkl.

Die Konjunkturschwäche im Euroraum lastete unterdessen auf der Entwicklung der Geldmenge. Die breit gefasste Geldmenge M3 ist im Oktober zum Vorjahresmonat erneut gesunken. Sie ging um 1,0 Prozent zurück, wie die Europäische Zentralbank (EZB) mitteilte. Es ist der mittlerweile vierte Rückgang in Folge. Bankanalysten hatten im Schnitt mit einem etwas geringeren Rückgang um 0,9 Prozent gerechnet.

Unternehmensseitig blieb es hierzulande ruhig. Für die größte Aufmerksamkeit sorgte die Meldung des heimischen Versicherungsunternehmens UNIQA, das es einen Totalausfall der SIGNA-Anleihe gut verschmerzen könnte.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag leicht aufwärts.

Der DAX ist zwar mit einem Abschlag in den Handel eingestiegen und verlor zunächst weiter. Gegen Nachmittag besserte sich aber die Stimmung etwas und das deutsche Börsenbarometer drehte minimal ins Plus. Letztlich standen Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent bei einem Schlussstand von 15.992,67 Einheiten an der Frankfurter Anzeigetafel.

Der DAX bewegte sich am Dienstag kaum vom Fleck. Vor den im Wochenverlauf erwarteten Inflationssignalen aus der Eurozone und den USA herrschte Zurückhaltung.

Solange das deutsche Börsenbarometer bei um die 15.900 Punkte stabil bleibe, könnte es bei einer Verschnaufpause bleiben, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Robomarkets. Molnar zufolge blickten die Marktteilnehmer bereits auf die am Mittwoch und Donnerstag anstehenden Preisdaten. "Sollten diese in der Tendenz fallend bleiben, könnte die Verschnaufpause aber auch ganz schnell wieder vorbei sein." Das erneute Überwinden der 16.000-Punkte-Hürde und ein Weiterlaufen der Jahresendrally wird dann am Markt als "gut möglich" angesehen, zumal das charttechnische Bild laut der Landesbank Helaba weiterhin freundlich ist, auch wenn die Dynamik nachlasse.

In der vergangenen Woche hatte der vierwöchige starke Lauf den deutschen Leitindex dicht an das Zwischenhoch von Ende August bei knapp unter 16.043 Punkten herangeführt. Seit seinem Zwischentief im Oktober konnte sich der DAX somit um nahezu 10 Prozent erholen.

WALL STREET

Die Anleger an der Wall Street agierten am Dienstag vorsichtig optimistisch.

Der Dow Jones Index eröffnete quasi unverändert und tendierte dann bei geringen Ausschlägen freundlich. Letztlich ging der Traditionsindex bei 35.416,98 Punkten (plus 0,24 Prozent) in den Feierabend. Auch der technologielastige NASDAQ Composite pendelte nach einem etwas schwächeren Start im Bereich der Nulllinie. Bei 14.281,76 Einheiten und damit 0,29 Prozent fester schloss der Tech-Index.

Die US-Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag insgesamt wenig verändert. Die Erwartung, dass die Zinssätze ihren Höhepunkt erreicht haben und die US-Wirtschaft eine Rezession vermeiden wird, hat Aktien und Staatsanleihen im laufenden Monat beflügelt. Nun gebe es Anzeichen dafür, dass eine der besten November-Rallys für den S&P 500-Index seit einem Jahrhundert die Puste ausgehe, bemerkten die Marktstrategen der Citigroup. "Die US-Märkte scheinen nach Thanksgiving eine Verschnaufpause einzulegen", sagte Kamil Dimmich, Partner bei North of South Capital in London.

ASIEN

Die asiatischen Märkte zeigen sich am Mittwoch schwächer.

In Japan gibt der Nikkei 225 aktuell 0,27 Prozent auf 33.319,42 Punkte nach.

Auf dem chinesischen Festland geht es ebenfalls abwärts: So verliert der Shanghai Composite 0,46 Prozent auf 3.024,71 Punkte. Der Hang Seng rutscht derweil um 2,29 Prozent auf 16.956,46 Punkte ab. (Stand: 7.10 Uhr MEZ)

Zur Wochenmitte zeigen sich die asiatischen Börsen mit leichten Abgaben. Dagegen steht der Hang-Seng-Index in Hongkong erneut unter Druck. Hier belasten Abgaben bei den Immobilien- und Technologiewerten. Dagegen geht es für den Shanghai-Composite lediglich moderat nach unten. Hier sprechen Teilnehmer von Zurückhaltung im Vorfeld der Veröffentlichung der Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im November am Donnerstag. Diese dürften Hinweise auf den Zustand der chinesischen Konjunktur geben. Der einstige Wachstumsmotor stottert derzeit, auch wenn die chinesische Notenbank am Vortag erklärt hat, dass ihr Wachstumsziel für dieses Jahr von 5 Prozent voraussichtlich erreicht wird. Investoren warten weiter auf ein großes Stimulierungspaket. Bisher seien nur Einzelmaßnahmen beschlossen worden, heißt es.

Der Nikkei-225 in Tokio verliert nach einem zwischenzeitlichen leichten Plus ebenfalls leicht. Teilnehmer sprechen von Gelegenheitskäufen nach den jüngsten Abgaben. Zudem komme es zu Positionsanpassungen vor dem Monatsende. Der Yen zeigt sich weiterhin stark. Der Dollar fällt auf 147,06 Yen, nach 148,27 zum Handelsende am Vortag. Der Yen werde derzeit von der Dollar-Schwäche angetrieben, so Tapas Strickland, Leiter Market Economics bei NAB. Der Greenback leidet weiterhin unter deutlich fallenden US-Marktzinsen sowie den Zinssenkungsspekulationen für das kommende Jahr.

