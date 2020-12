Pluszeichen überwiegen in Asien

An den Märkten in Fernost werden mehrheitlich Gewinne eingefahren.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag höher.

Der ATX eröffnete bereits deutlich fester und konnte seine Gewinne im Handelsverlauf ausbauen. Am Ende des Handelstages wies er noch ein Plus von 0,90 Prozent auf 2.761,71 Stellen aus.

Unterstützend wirkte weiterhin, dass sich die EU und Großbritannien auf ein Post-Brexit-Handelsabkommen verständigt hatten. "Die EU und Großbritannien trennen sich friedlich. Beide Parteien wahren eine enge wirtschaftliche Partnerschaft", schrieb Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Entscheidend sei, dass das Abkommen Raum für zukünftige Regierungen lässt, das Handelsverhältnis zu intensivieren.

Auch das 900 Milliarden US-Dollar schwere, in den Vereinigten Staaten in Kraft tretende Konjunkturpaket lieferte Aufwind. Dieses hatte der aus dem Amt scheidende US-Präsident Donald Trump zuletzt unterschrieben, nachdem er sich vor Weihnachten noch geweigert hatte es abzusegnen und damit in Kraft treten zu lassen.

DEUTSCHLAND

Nach der Feiertagspause ging es am deutschen Aktienmarkt aufwärts.

Der deutsche Leitindex DAX eröffnete den Handel bereits mit einem starken Plus und stellte kurz darauf bei 13.818,65 Zählern einen neuen Rekord auf. Den Handel beendete er mit plus 1,49 Prozent bei 13.790,29 Punkten deutlich in der Gewinnzone.

Positive Nachrichten kamen aus Übersee und aus Brüssel beziehungsweise London: Kurz vor Ablauf der Brexit-Übergangsphase veröffentlichten Großbritannien und die Europäische Union (EU) ihren mühsam ausgehandelten Handelspakt für die Zeit danach. Damit steht eine langwierige Auseinandersetzung vor dem Ende.

In den USA gab der amtierende Präsident Donald Trump seine jüngste Blockade auf und setzte ein 900 Milliarden US-Dollar schweres Corona-Konjunkturpaket nun doch in Kraft. Dieses soll finanziell strauchelnden Bürgern helfen, Impulse für die geplagte Wirtschaft geben und zusätzliche Mittel für Impfungen und den Kampf gegen das Coronavirus bereitstellen.

"Besser könnten Nachrichtenlage und Stimmung an der Börse zum Start in die kurze und letzte Handelswoche eines turbulenten Börsenjahres kaum sein", sagte Marktanalyst Jochen Stanz vom Broker CMC Markets. Große Probleme seien in letzter Sekunde doch noch gelöst worden und auf dem Weg aus der Corona-Pandemie seien Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Impfstart in Europa ein ganzes Stück vorangekommen.

WALL STREET

An den US-Börsen herrschte am Montag eine freundliche Stimmung

Der Dow Jones eröffnete mit einem Gewinn baute diesen bis auf eine neue Bestmarke von 30.525,56 Zählern aus. Zum Handelsende gewann der US-amerikanische Leitindex noch 0,68 Prozent auf 30.403,97 Punkte.

Auch der NASDAQ Composite erreichte im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch (12.930,89 Punkte). Zur Schlussglocke wies das Tech-Barometer einen Zuwachs von 0,74 Prozent auf 12.899,42 Zähler aus.

Die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump unter ein weiteres milliardenschweres Corona-Konjunkturpaket hatte den US-Börsen am Montag neue Rekorde beschert. US-Präsident Trump hatte am Wochenende seinen Widerstand gegen ein vom Kongress mit überparteilicher Mehrheit beschlossenes Corona-Konjunkturpaket in Höhe von rund 900 Milliarden US-Dollar aufgegeben. Damit gab er zudem einen Teil des Haushalts frei - andernfalls wäre es am Dienstag zum sogenannten "Shutdown" gekommen, also einem zumindest teilweisen Stillstand in Behörden und der Regierungsgeschäfte.

"Trump dürfte den zunehmenden öffentlichen Druck gespürt haben", schrieb Analyst Edward Moya vom Handelshaus Oanda. Ohne die Unterzeichnung des Hilfspakets hätten viele Amerikaner keine Arbeitslosenhilfe mehr erhalten. Moya nannte Trumps Weigerung, das Paket zu unterzeichnen, ein "unnötiges Drama".

ASIEN

Am Dienstag geht es in Asien vorrangig bergauf.

Der japanische Leitindex Nikkei kann aktuell 2,65 Prozent auf 27.566,12 Punkte hinzugewinnen. (7.07 Uhr MEZ)

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil leichte 0,25 Prozent auf 3.388,83 Zähler nach unten. Der Hang Seng in Hongkong verbucht unterdessen einen Zuschlag von 1,01 Prozent auf 26.580,42 Einheiten.

An den Börsen in Asien überwiegen am Dienstag die positiven Vorzeichen. Klarer Gewinner ist Tokio. Die Märkte folgen der Wall Street nach oben. Dort hatten die Aktienkurse erneut Rekordstände erreicht, nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende doch noch dem 900 Milliarden-Dollar-Konjunkturpaket zugestimmt hatte.

In der Nacht zum Dienstag hat das US-Repräsentantenhaus zudem höhere Einmalzahlungen von 2.000 Dollar pro Person beschlossen, nachdem zunächst nur 600 Dollar gezahlt werden sollten. Die höhere Einmalzahlung muss noch vom Senat gebilligt werden. Ferner überstimmte das Repräsentantenhaus Trumps Veto gegen den Verteidigungshaushalt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX