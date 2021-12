Asiens Märkte im Minus

AUSTRIA

Der Wiener Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen.

Der ATX präsentierte sich kurz nach Handelsbeginn mit einem marginalen Abschlag. Im Laufe des Tages konnte er dann in die Gewinnzone vordringen, bevor seine Aufschläge bis zum Handelsende wieder vollständig abgab und 0,04 Prozent leichter bei 3.870,86 Punkten in den Feierabend ging.

Die jüngsten Ängste vor der Corona-Variante Omikron wurden zwar durch Berichte über verhältnismäßig glimpfliche Krankheitsverläufe gemildert, die Sorgen wegen der Variante und möglicher neuer Lockdowns dürften aber weiter für Zurückhaltung sorgen. Zudem dürften die meisten Marktteilnehmer ihre Bücher für heuer schon geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein. Auch wichtige Unternehmensnachrichten lagen kaum vor.

Anleger in Deutschland blieben weiter optimistisch.

Der DAX startete mit einem minimalen Zuschlag in den Handel. Im Verlauf konnte er seine Gewinne jedoch ausbauen und bis zum Handelsende um 0,81 Prozent auf 15.963,70 Punkte klettern.

Die Rally ging munter weiter: Nach mehreren gewinnreichen Handelstagen in Folge haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag zugelegt. Zuvor war der DAX in vier Sitzungen bereits um fast vier Prozent gestiegen, Schnäppchenjäger und Spät-Einsteiger hatten einen herben Rücksetzer zum Investment genutzt.

Am Vortag war der DAX auf den höchsten Stand seit einem Monat geklettert und hatte auch den zuletzt hartnäckigen Widerstand bei 15.800 Zählern überwunden. "Die Aufwärtsrallye entfaltete noch einmal ihre volle Wucht", schrieb Analyst Marcel Mußler vom Börsenmagazin Mußler-Briefe. "Wir sehen das bekannte Window Dressing". Der Terminus bezeichnet Aktienkäufe kurz vor Jahresende, um die Papiere noch im Portfolio vorweisen zu können.

WALL STREET

Die US-Börsen tendierten am Dienstag in verschiedene Richtungen.

Zwar eröffnete der Dow Jones quasi unverändert, im weiteren Handelsverlauf konnte er aber zulegen. Er beendete den Tag mit einem Gewinn von 0,26 Prozent bei 36.398,21 Punkten. Dagegen gab der Techwerteindex NASDAQ Composite letztlich 0,56 Prozent auf 15.781,72 Zähler ab, nachdem er zum Start noch ein kleines Plus erzielt hatte.

Derweil konnte der marktbreite S&P-500-Index auf ein weiteres Rekordhoch bei 4.807,02 Punkten klettern.

Die US-Aktienmärkte haben sich am Dienstag im Handelsverlauf ohne klare Richtung präsentiert. Während die Standardwerte an der Wall Street mehrheitlich im Plus notierten, bewegten sich die Technologietitel an der NASDAQ überwiegend auf tieferem Terrain. Händler sprachen von einem unruhigen Handel mit geringen Umsätzen. Negative Impulse lieferten Nachrichten über einen weltweiten Rekordanstieg der Coronavirus-Fälle. Stark steigende Omikron-Infektionen haben die weltweiten COVID-19-Fälle am Montag auf einen Tageshöchststand gebracht. Die Anleger würden aber durch Studien beruhigt, wonach die Omikron-Variante zwar hoch ansteckend sei, aber weniger schwere Krankheiten verursache, hieß es aus dem Handel.

ASIEN

Zur Wochenmitte geben die asiatischen Börsen nach.

In Japan verliert der Nikkei aktuell (7.09 Uhr MEZ) 0,73 Prozent auf 2.828,92 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite um 0,69 Prozent auf 3.604,93 Einheiten nach unten. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,83 Prozent leichter bei 23.088,41 Stellen.

An den asiatischen Börsen geht es am Mittwoch im späten Geschäft abwärts. Die Verluste werden tendenziell im Verlauf ausgebaut. Auch wenn die Börsen zuletzt nicht überall gut gelaufen seien, lasse sich eine gewisse Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen erkennen, heißt es. Denn die meisten Börsenplätze weisen üppige Jahresaufschläge aus. Nachdem Technologiewerte in den USA bereits zu den Verlierern gehört haben, zählen diese Titel nun auch in Asien zu den schwächeren und stehen vielerorts auch für die Abgaben am Gesamtmarkt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX