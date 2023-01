"Woche der Notenbanken" beginnt: ATX und DAX im Minus -- Asiatische Börsen beenden Handel uneinheitlich - Hang Seng auf Talfahrt

Der heimische Aktienmarkt notiert im Montagshandel tiefer. In Frankfurt überwiegt ebenfalls Verkaufsdruck. Die Börsen in Asien tendierten am Montag uneinheitlich: In Japan und Festlandschina lief der Handel freundlich ab, wohingegen es in Hongkong bergab ging.

AUSTRIA

Der Wiener Handel tendiert am Montag niedriger.

Der ATX notiert kurz nach Handelsstart 1,22 Prozent tiefer bei 3.331,40 Punkten und bleibt dann in der Verlustzone.

Neben der laufenden US-Berichtssaison steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB). An Konjunkturdaten stehen ebenfalls zahlreiche Höhepunkte an. Den Auftakt macht am Montag das Statistische Bundesamt in Deutschland, das im Laufe des Vormittags erste Wachstumszahlen zum Schlussquartal 2022 liefern will.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen fiel noch mager aus.

DEUTSCHLAND

Anleger in Frankfurt starten mit Vorsicht in die neue Handelswoche.

Der DAX ging bei 15.070,30 Punkten (minus 0,53 Prozent) in den Montagshandel, daraufhin holt der Index die Verluste nur teilweise auf.

Am US-Aktienmarkt war es am Freitag per saldo zwar aufwärts gegangen - vor allem für die Technologiewerte. Ein Rückschlag im späten Handel führte die Indizes aber etwa wieder auf das Niveau vom europäischen Handelsschluss. Neben weiteren Geschäftszahlen der Unternehmen steht in der neuen Woche vor allem Geldpolitik im Fokus. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt, und nur einen Tag später folgen Bank of England (BoE) und die Europäische Zentralbank (EZB).

WALL STREET

Die US-Börsen beendeten den Handel am Freitag mit leicht positiver Tendenz.

Der Dow Jones schaffte zum Handelsschluss ein marginales Plus von 0,08 Prozent und schloss bei 33.978,08 Punkten. Der NASDAQ Composite entwickelte sich deutlich besser und legte um 0,95 Prozent auf 11.621,71 Zähler zu.

Ein sehr schwacher Ausblick des Chip-Riesen Intel belastete nur kurzzeitig die allgemeine Marktstimmung. Die Konjunkturdaten des Tages wirkten ebenfalls nicht richtungsweisend. Die Anleger schauen dagegen zunehmend nervöser, aber dem Anschein nach auch optimistisch auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.

Den wie erwartet ausgefallenen Daten des Handelsministeriums zufolge stiegen in der weltgrößten Volkswirtschaft die Einkommen im Dezember leicht, während die Konsumausgaben etwas zurückgingen. Zugleich befindet sich die hohe Inflation weiter auf dem Rückzug. Ian Shepherdson, Volkswirt bei Pantheon Macroeconomics, erwartet daher, dass sich die Ausgaben im Januar weiter erholen, aber das erste Quartal insgesamt schwach sein wird.

Diese Einschätzung untermauerten die kurz nach dem Handelsstart veröffentlichten Konsumklima-Daten für Januar der Universität Michigan. Einer zweiten Schätzung zufolge fielen sie etwas besser als erwartet aus. Zudem gab es starke Daten vom Häusermarkt.

Alles in allem wird laut Börsianern daher unverändert erwartet, dass die Fed am kommenden Mittwoch ihr Zinsstraffungstempo verringern wird. Nach mehreren kräftigen Anhebungen um 0,75 Prozentpunkte im vergangenen Jahr und einem Schritt um 0,5 Punkte im Dezember wird mit einer Zinsanhebung um 0,25 Punkte gerechnet.

ASIEN

Die Börsen in Asien zeigten am Montag ein uneinheitliches Bild.

In Japan gewann der Nikkei letztlich 0,19 Prozent auf 27.433,40 Einheiten.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite nach der langen Feiertagspause schlussendlich um 0,14 Prozent auf 3.269,32 Punkte. Der Hang Seng in Hongkong verlor letztlich deutliche 2,73 Prozent auf 22.069,73 Punkte.

Während die chinesischen Kernlandbörsen etwas fester tendierten, präsentierten sich einige Plätze deutlicher im Minus, andere zeigen sich wenig bewegt. Händler sprechen von der Woche der Notenbanken, denn sowohl die US-Notenbank als auch die Europäische Zentralbank und die Bank of England werden die Leitzinsen erhöhen. Kauflaune kam im Vorfeld solch wichtiger Entscheidungen nicht auf. Der Schanghai-Composite gewann mit Nachholbedarf etwas hinzu, nachdem dort in der gesamten Vorwoche wegen der Neujahresfeierlichkeiten nicht gehandelt wurde.

Die Regierung in Peking hatte zuletzt keine Zweifel aufkommen lassen, dass sie die Konjunktur mit Ausgabeprogrammen zu stützen gedenkt. Doch schon das Ende der scharfen Corona-Abriegelungen dürfte der Wirtschaft einen ordentlichen Schub verleihen. Medienberichte über hohe Verbraucherausgaben über die Feiertage tan ihr Übriges. "Ausländische Gelder sind zum wichtigsten zusätzlichen Kapital, das in den Aktienmarkt des Festlands fließt, geworden, und wir glauben, dass sich dieser Trend in der ersten Hälfte des Jahres 2023 fortsetzen wird", sagte Analyst Yan Kaiwen von China Fortune Securities.

