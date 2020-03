ATX und DAX leichter -- Indizes in Fernost verzeichnen Abschläge

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex weisen zu Beginn der neuen Woche rote Vorzeichen aus. An den Börsen in Asien geht es zum Wochenstart bergab.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich zu Wochenbeginn mit Kursverlusten.

Der Leitindex ATX hat den Handel mit schwächerer Tendenz begonnen und steht auch anschließend im Minus.

Nach negativen Übersee-Vorgaben zeigte sich auch das europäische Umfeld einheitlich im roten Bereich. Nach freundlichem Beginn drehten die meisten Indizes rasch ins Minus ab. Marktbeobachter verwiesen zur Begründung einmal mehr auf die aktuelle Verunsicherung der Anleger über die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Montag leichter.

Zwar kletterte der DAX zu Handelsbeginn um 0,97 Prozent auf 9.725,88 Zähler, im weiteren Verlauf fiel er jedoch in die Verlustzone.

"Das Augenmerk der Börsianer wird diese Woche auf der Frage liegen, ob der Boden auch ohne neue Hilfspakete hält", schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Denn in dieser Woche müssten die Märkte wohl ohne große neue Hilfsmaßnahmen von Regierungen und Notenbanken auskommen.

Am Wochenende hatte sich die Corona-Krise weiter zugespitzt. So hatte US-Präsident Donald Trump die Amerikaner auf dramatische Opferzahlen vorbereitet. Wenn es gelinge, die Todeszahl auf 100 000 zu begrenzen, "dann haben wir alle zusammen einen guten Job gemacht", sagte er am Sonntag. Nach Auskunft der Johns-Hopkins-Universität waren bis Sonntagabend weltweit mehr als 33 000 mit dem Virus infizierte Menschen gestorben und mehr als 700 000 Menschen infiziert. Experten gehen weltweit von einer hohen Dunkelziffer aus.

WALL STREET

Der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial wies zum Ertönen der Startglocke einen Verlust aus und gab auch anschließend weiter ab. Sein Schlussstand: minus 4,06 Prozent bei 21.636,78 Zählern. Der technologielastige NASDAQ Composite bewegte sich ebenfalls klar im Minus, nachdem er zur Handelseröffnung bereits leichter notiert hatte. Er beendete den Handelstag 3,79 Prozent schwächer bei 7.502,38 Punkten.

Die USA haben in Sachen Corona-Fallzahlen China inzwischen überholt und werden so zum Epizentrum der Viruskrise. Vor dem Wochenende gingen Börsianer dementsprechend auf Nummer sicher und gingen keine Risiken ein. Nach einer dreitägigen Rally kam es zu Gewinnmitnahmen.

Zudem kam es zu einem Einbruch des US-Verbrauchervertrauens. Unterdessen hat der US-Kongress wegen der Coronavirus-Pandemie ein massives Konjunkturpaket beschlossen, mit dem rund 2 Billionen US-Dollar in die Wirtschaft gepumpt werden sollen. US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, das Gesetzespaket umgehend mit seiner Unterschrift in Kraft zu setzen.

ASIEN

Am Montag mussten die asiatischen Indizes Verluste verbuchen.

Der Nikkei schloss 1,57 Prozent tiefer bei 19.084,97 Punkten.

Auch in China diminierten die Bären. Auf dem Festland fiel der Shanghai Composite bis Handelsende um 0,90 Prozent auf 2.728,07 Zähler, während der Hang Seng um 1,32 Prozent abgab auf 23.175,11 Einheiten.

Zwar ist es am Montag auf breiter Front abwärts gegangen, allerdings schien die Risikoscheu an den lokalen Börsen insgesamt nicht mehr ganz so stark ausgeprägt zu sein wie an den vorangegangenen Wochenauftakten gewesen zu sein.

Belastend wirkte weiter die Coronavirus-Pandemie. Ein Ende der Seuche scheint nicht in Sicht, eher im Gegenteil: In den USA, dem neuen Epizentrum der Pandemie, droht die Situation außer Kontrolle zu geraten. Noch vor Kurzem hatte Donald Trump von vollen Kirchen zu Ostern gesprochen - nun erwartet der US-Präsident kein rasches Abflauen der Pandemie in seinem Land mehr.

Zwar stemmen sich die Staaten weltweit mit drastische Maßnahmen wie Ausgangssperrren und Betriebsschließungen gegen die Seuche, damit würgen sie aber zugleich die Konjunktur immer weiter ab. Anleger beobachten diese Entwicklung mit wachsender Sorge trotz der zugleich aufgelegten massiven Stimulipakete. Denn bei diesen wird die Finanzierbarkeit immer stärker bezweifelt.

"Die Hoffnung, dass wir in ein oder zwei Monaten die Wende sehen werden und sich die Dinge normalisieren, ist wohl ein Trugschluss", warnte ein Börsianer. Die Ratingagentur Standard & Poor's spricht für die Region Asien-Pazifik von einem Nachfrageschock, der mit einer wirtschaftlichen Entwicklung der Finanzkrisenjahre 1997/98 vergleichbar sei.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa - AFX