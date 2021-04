ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiatische Börsen mit Verlusten

Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex werden vor dem Wochenende kaum verändert erwartet. Am Freitag sind in Asien klare Minuszeichen zu sehen. Die Wall Street bewegte sich am Donnerstag höher.

AUSTRIA

Der Aktienmarkt in Wien dürfte am Freitag nur wenig verändert starten.

Der ATX zeigt sich voröbrslich bei 3.259 Punkten um nur 0,1 Prozent tiefer. Am Donnerstag ging er 0,46 Prozent stärker bei 3.262,74 Punkten aus dem Handel.

Schlechte Vorgaben aus Asien dürften vor dem Wochenende auf der Stimmung lasten. Die US-Börsen konnten zwar am Donnerstag noch Gewinne erzielen, im nächtlichen Handel kam es dann jedoch zu Verlusten. Schwache chinesische Wirtschaftsdaten drücken auf die Kaufstimmung der Aktionäre.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex wird am Freitag kaum verändert erwartet.

Der DAX zeigt sich vorbörslich bei 15.140 Punkten um 0,1 Prozent leichter. Am Donnerstag hatt er den Handel 0,9 Prozent tiefer bei 15.154,20 Zählern beendet.

Nach einer bisher schwächeren Woche zeichnet sich am Freitag im DAX ein verhaltener Start ab. Die Wall Street zeigte sich zwar robuster, dies war jedoch vor Daten aus China. "Der Rückgang bei den chinesischen Einkaufsmanagerindizes ist deutlich stärker ausgefallen als erwartet", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Damit bewahrheitet sich immer mehr, dass die wirtschaftliche Erholung im Reich der Mitte langsamer vorangeht."

Charttechnisch hält Altmann im DAX einen weiteren Rückschlag aktuell für wahrscheinlicher als neue Rekorde. Es mangele an Anreizen für neue Käufer. "Dazu kommt der saisonale Aspekt. Der Mai gilt als tendenziell schwächerer Börsenmonat."

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Donnerstag von ihrer freundlichen Seite.

Der Dow Jones ging etwas höher in den Handel und konnte anschließend zunächst weiter zulegen, fiel dann aber an die Nulllinie zurück. Zum Handelsschluss ging es dann jedoch erneut 0,72 Prozent hoch auf 34.062,60 Punkte. Der NASDAQ Composite startete derweil deutlich stärker und kletterte zeitweise auf ein neues Rekordhoch, gab seine Gewinne dann aber zeitweise wieder etwas ab. Er beendete den Tag dann mit einem Plus von 0,22 Prozent bei 14.082,55 Zählern. Auch der S&P 500 schafft zwischenzeitlich den Sprung auf ein neues Allzeithoch.

Starke Quartalszahlen von Apple und Facebook haben die Anleger an den US-Aktienmärkten am Donnerstag in Kauflaune gebracht. Positive US-Konjunkturdaten trugen ebenfalls zur guten Stimmung bei. Die US-Wirtschaft wuchs im im ersten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 6,4 Prozent zum Vorquartal. Ferner verbesserte sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt wöchentlichen Daten zufolge weiter. Zudem stützten Aussagen von US-Präsident Joe Biden über die Impffortschritte in den Vereinigten Staaten.

ASIEN

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien geben am Freitag nach.

In Tokio verliert der japanische Leitindex Nikkei gegen 7.45 Uhr unserer Zeit 0,83 Prozent auf 28.814 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland steht der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 1,10 Prozent tiefer bei 3.437 Einheiten. Der Hang Seng in Hongkong sackt derweil um 1,79 Prozent auf 28.778 Zähler ab.

Einträchtig abwärts geht es am Freitag an den Börsen in Asien, günstige US-Vorgaben verpuffen. Vor dem handelsfreien Wochenende dominiert Vorsicht bei den Anlegern. In Tokio und Schanghai stehen zudem längere Handelspausen bevor wegen Feierlichkeiten um den 1. Mai. Dort wird jeweils erst am Donnerstag wieder gearbeitet.

An den chinesischen Börsen sorgen auch neue Konjunkturdaten für keine Kauflaune, die Einkaufsmanagerindizes für verarbeitendes Gewerbe und den Dienstleistungssektor sind dort im April gegenüber März gesunken und haben auch die Erwartung verfehlt. Allerdings verbesserte sich zumindest der von Caixin ermittelte Index für das verarbeitende Gewerbe.

In Japan ist zwar die Industrieproduktion zuletzt besser ausgefallen, die Daten gelten aber als notorisch volatil. Derweil sprechen neue Verbraucherpreisdaten aus Japan für eine weiter lockere Geldpolitik. Allerdings gilt der Instrumentenkasten der japanischen Notenbank ohnehin schon als weitestgehend leer. Entsprechend zeigt sich auch beim Yen kaum eine Reaktion auf die Preisdaten.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX