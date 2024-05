Zinssorgen weiter Belastungsfaktor: Asiens Börsen schwach

Der heimische sowie der deutsche Markt notierten am Mittwoch tiefer. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen Asiens geht es am Donnerstag weiter nach unten.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Mittwoch abwärts.

Der ATX vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und schloss am Abend 1,59 Prozent tiefer bei 3.651,16 Punkten.

Die globalen Aktienmärkte standen ganz im Zeichen von Zinssorgen. Aus Deutschland, der führenden europäischen Volkswirtschaft, wurde bereits am Mittwochnachmittag bekannt, dass die Teuerung im Mai wieder etwas an Tempo hinzugewonnen hat. Die Verbraucherpreise lagen um 2,4 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, nach 2,2 Prozent im April. Auch wenn der Anstieg weitgehend auf einen Basiseffekt zurückzuführen sei, mehren sich doch die Zeichen, dass der Abwärtstrend der Inflation vorerst zu Ende ist, schrieben die Analysten der Commerzbank in einer ersten Reaktion. Diese Inflationsdaten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der EZB in der kommenden Woche. Erwartet wird im Juni eine erste Zinssenkung, der weitere Kurs ist aber offen. Offenbar zweifeln inzwischen aber einige Akteure sogar wieder an der Juni-Senkung.

Am Abend wird auf die US-Notenbank und ihr Beige Book geblickt. Dürfte die Fed auf eine weiter starke US-Wirtschaftsaktivität hinweisen, könnten die Hoffnungen auf Zinssenkungen noch weiter nach hinten rutschen. Einen weiteren Mosaikstein für globale Inflationssorgen bilden die Inflationsdaten aus Australien, die am Morgen überraschend angestiegen anstatt gefallen sind.

Allgemein sehen Marktbeobachter eine steigende Anspannung im Vorfeld der EZB-Sitzung kommende Woche.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex stand am Mittwoch im Minus.

Der DAX rutschte nach einem unveränderten Start tief ins Minus und sank sogar unter die 18.500-Punkte-Marke. Letztlich ging der deutsche Leitindex 1,10 schwächer bei 18.473,29 Punkten in den Feierabend.

Die Anleger sorgen sich um den weiteren geldpolitischen Kurs großer Notenbanken und hielten sich entsprechend zurück. Der Inflationsdruck in Deutschland hat im Mai zugenommen. Der nationale Verbraucherpreisindex Deutschlands überstieg im Mai das Niveau des Vorjahresmonats um 2,4 (April: 2,2) Prozent. Volkswirte hatten eine Jahresteuerung von 2,5 Prozent prognostiziert.

Die Daten sind auch wichtig für die Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank in der kommenden Woche. Erwartet wird eine erste Zinssenkung, der weitere Kurs ist aber offen. Offenbar zweifeln inzwischen aber einige Akteure sogar wieder an der Juni-Senkung.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich zur Wochenmitte schwächer.

Der Dow Jones Index hatte die Sitzung bereits leichter begonnen und zeigte sich auch anschließend im Minus. Er verließ das Geschäft 1,06 Prozent tiefer bei 38.441,54 Punkten. Der NASDAQ Composite ging derweil ebenso mit roten Vorzeichen in den Handel und bewegte sich auch auch im weiteren Verlauf auf negativem Terrain. Er verabschiedete sich 0,58 Prozent im Minus bei 16.920,58 Zählern.

Der jüngste Anstieg der US-Marktzinsen wirkte nach und sorgte für Vorsicht unter den Börsianern. Ausgelöst hatten den Zinsanstieg am Dienstag ein deutlich besser als erwartet ausgefallenes US-Verbrauchervertrauen und etwas gestiegene Inflationserwartungen sowie falkenhafte Aussagen von US-Notenbanker Neel Kashkari. Das sorgte unter den Akteuren offenbar für erhöhte Nervosität im Hinblick auf den am Freitag anstehenden Preisdeflator (PCE) für die persönlichen Ausgaben.

Von Hargreaves Lansdown hieß es dazu, der PCE-Kernpreisindex werde "als ein entscheidender Teil des Bildes gesehen, um zu beurteilen, ob die hohen Zinssätze länger bleiben werden". Es sei nicht zu erwarten, dass sich die Daten stark bewegt hätten, die Sorge sei aber, dass die hartnäckigen Preise die politischen Entscheidungsträger ultravorsichtig machten. Sollte die Momentaufnahme jedoch ein Nachlassen des Drucks zeigen, dürfte dies die Nerven beruhigen.

ASIEN

Die asiatischen Aktienmärkte geben am Donnerstag nach.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 rutscht aktuell (07:05 Uhr MESZ) um 1,35 Prozent auf 38.037,32 Zähler ab.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil moderate 0,12 Prozent auf 3.107,18 Punkte. In Hongkong verbucht der Hang Seng einen Abschlag von 1,22 Prozent auf 18.252,32 Einheiten.

Schwache Vorgaben von den US-Börsen und ein enttäuschender Ausblick des SAP-Konkurrenten Salesforce nachbörslich sorgten an den Märkten für Ernüchterung.

