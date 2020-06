Heimischer Markt fällt zurück -- DAX in Rot -- Asiens Börsen mit Aufschlägen

Der ATX fällt auf rotes Terrain zurück, der DAX zeigt sich ebenfalls mit negativen Vorzeichen. Die Anleger in Asien präsentierten sich am Dienstag in Kauflaune.

AUSTRIA

Die Wiener Börse hat am Dienstagvormittag nach einem vorübergehend positiven Handelsstart in die Verlustzone gedreht.

Kurz nach Handelsstart notierte der ATX mit einem Aufschlag von 0,28 Prozent bei 2.254,02 Einheiten, fällt anschließend jedoch ins Minus zurück.

Dass das Thema Corona weiterhin nicht abgehakt ist, bestätigten unterdessen Helaba-Experten in ihrem Tageskommentar: "Die Finanzmärkte werden weiterhin durch die Corona-Schlagzeilen beeinflusst." Vor allem in den USA und Südamerika sei man weit davon entfernt, die Lage unter Kontrolle zu bringen.

Zuletzt zeichnete sich in einigen US-Bundesstaaten ein rasanter Anstieg der Zahl an Neuinfektionen ab, was seitens der Finanzmärkte negativ aufgefasst wurde. Lediglich sich aufhellende Konjunkturdaten konnten bis zuletzt Anleger zum Kauf von Aktien bewegen und damit dem der negativen Börsenstimmung entgegenwirken. Auf Konjunkturseite waren bereits während des asiatischen Handels wesentliche Daten veröffentlicht worden. So hat sich in China hat sich die Lage der großen und staatlich kontrollierten Industriekonzerne im Juni überraschend etwas gebessert. Der Einkaufsmanagerindex sei um 0,3 Punkte auf 50,9 Zähler gestiegen, teilte die Regierung in Peking mit. Experten hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Damit deutet dieser Indikator weiter auf eine Expansion der Industrieproduktion hin.

DEUTSCHLAND

Anleger in Deutschland verlieren am Dienstag ihren anfänglichen Mut.

Der DAX startete mit einem Plus von 0,46 Prozent bei 12.287,94 Einheiten, notiert nun jedoch auf rotem Terrain.

Investoren sind schon länger hin- und hergerissen zwischen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen einer erneuten Corona-Welle und der Hoffnung auf eine fortgesetzte Erholung der Wirtschaft vom Corona-Schock. Vor diesem Hintergrund machen am Dienstag Signale einer weiteren Erholung der Industrie Chinas Mut. Spannend wird nun, ob es dem DAX zeitnah gelingt, aus seiner zuletzt recht engen Spanne von 12.000 bis 12.500 Zählern auszubrechen.

WALL STREET

Die US-Börsen verbuchten am Montag Gewinne.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete die Sitzung mit einem Zuwachs von 0,55 Prozent bei 25.152,45 Punkten und kletterte anschließend weiter. Letztlich ging er 2,32 Prozent fester aus dem Handel bei 25.595,05 Einheiten. Der NASDAQ Composite notierte zeitweise im Minus, nachdem er 0,15 Prozent fester bei 9.771,72 Zählern gestartet war. Zum Handelsschluss konnte er jedoch 1,2 Prozent zulegen auf 9.874,15 Indexpunkte.

Der US-Häusermarkt erholte sich stark von der Corona-Krise. Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe sprang im Mai deutlich stärker an als Analysten erwartet hatten. Gleichwohl sind die Anleger nach wie vor hin- und hergerissen zwischen Corona-Sorgen und der Hoffnung auf eine rasche wirtschaftliche Erholung.

Die Weltgesundheitsorganisation hatte am Sonntagabend einen neuen Rekordwert der täglich gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt gegeben. Unter den Ländern mit besonders vielen Neuinfektionen ragten erneut Brasilien und die USA heraus.

Mit Blick auf die Verbreitung des Virus sind die Verluste der vergangenen Handelstage und -Wochen an den Börsen noch recht moderat, wie Marktanalyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK schrieb. Die Sorgen über eine womöglich längere Zeit in Anspruch nehmende Erholung schienen noch nicht allzu ausgeprägt.

ASIEN

An den asiatischen Märkten wurden am Dienstag Gewinne eingefahren.

Der Nikkei stieg in Japan letztlich 1,33 Prozent auf 22.288,14 Punkte.

Der Shanghai Composite zeigte sich ebenfalls mit Gewinnen und konnte auf dem chinesischen Festland 0,78 Prozent auf 2.984,67 Zähler gewinnen. In Hongkong ging es für den Hang Seng 0,52 Prozent auf 24.427,19 Zähler nach oben.

An den asiatischen Börsen haben Anleger am Dienstag den Optimismus der Wall Street geteilt. Diese hatte am Vortag mit deutlichen Aufschlägen geschlossen. Damit verbuchten die Börsen in Asien nach dem Absturz wegen der Coronavirus-Krise nun das beste Quartal seit 2009. Die Hoffnung auf eine schnelle Konjunkturerholung erhielt derweil neue Nahrung aus China. Die Aktivität in der chinesischen Industrie war deutlicher als erwartet auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor rückte zudem stärker in den expansiven Bereich vor. In der Dienstleistungsbranche hatte sich die Lage im Juni ebenfalls aufgehellt. Hier erreichte der Index den höchsten Stand seit sieben Monaten.

