Seitwärtsbewegung erwartet: ATX vorbörslich höher -- DAX vor Handelsstart leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich

Am heimischen wie auch den deutschen Aktienmarkt wird am Freitag ein ruhiger Handel erwartet. Asiens Börsen tendieren auch am Freitag in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt dürfte sich auch am Freitag stabil zeigen.

Der ATX wird vorbörslich höher taxiert.

Die jüngste Seitwärtsbewegung hält damit weiter an. Dafür sprechen einmal mehr die Vorgaben. Zudem steht für Montag an der Wall Street nur ein halber Handelstag auf der Agenda, Dienstag bleibt die Börse wegen des Unabhängigkeitstages in den USA ganz geschlossen. Die Nachrichtenlage ist vergleichsweise dünn, hier dürfte die Berichtssaison zum zweiten Quartal bald wieder mehr Impulse liefern. Die Halbjahresbilanz bei Aktien kann sich indes sehen lassen.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex dürfte am Freitag die Seitwärtsbewegung fortsetzen.

Der DAX wird vor Handelsstart leicht fester taxiert.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte auch am Freitag zunächst kaum vom Fleck kommen. Vor einem neuen Anlauf auf die Hürde von 16.000 Punkten hatte er an den Vortagen gescheut und blieb knapp unter der 50-Tage-Linie. Im Wochenvergleich liegt der Dax 0,7 Prozent im Plus. Das starke US-Wirtschaftswachstum im ersten Quartal habe jüngste Kommentare führender Notenbanker untermauert, dass weitere Zinserhöhungen gegen die hohe Inflation vonnöten seien, hieß es bei derCommerzbank. Chinas Börsen hielten sich am Morgen gut, auch wenn der Einkaufsmanagerindex (PMI) im dritten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle lag.

WALL STREET

Die US-Aktienmärkte fanden am Donnerstag keine gemeinsame Richtung.

Der Dow Jones Index ging quasi unverändert in die Sitzung. Im weiteren Verlauf baute der Traditionsindex seine Zuschläge etwas aus und schloss den Handel 0,80 Prozent höher bei 34.122,45 Punkten.

Auch der technologielastige NASDAQ Composite startete ebenfalls unbewegt verlor dann jedoch etwas an Boden und beendete die Sitzung nahezu unbewegt bei 13.591,33 Einheiten.

Positive Impulse für die Standardwerte-Indizes lieferte der jährliche Banken-Stresstest der US-Notenbank Fed. Die 23 größten Geldhäuser in den USA verfügen nach Einschätzung der Fed über eine krisenfeste Kapitalausstattung. Sie bestanden damit alle den Test, der aus der Finanzkrise von 2008 resultiert. Er soll dafür sorgen, dass Banken für Notlagen gerüstet sind und nicht wieder mit Steuergeld gerettet werden müssen. Dafür untersucht die Fed, ob die Kapitalreserven reichen, um extreme Belastungen wie einen rasanten Anstieg der Arbeitslosigkeit oder einen rapiden Einbruch der Immobilienpreise auszuhalten.

Für viele der großen Banken ist die jährliche Prüfung entscheidend, um in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen Geld an Investoren ausschütten zu können. Ab Freitag dürfen sie ihre Kapitalpläne veröffentlichen.

ASIEN

Der Handel an den Börsen in Fernost gestaltet sich am letzten Handelstag der Woche ruhig.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 0,17 Prozent auf 33.177,87 Zähler.

Auf dem chinesischen Festland geht es hingegen bergauf: Hier gewinnt der Shanghai Composite derweil 0,82 Prozent auf 3.208,35 Einheiten. In Hongkong geht es für den Hang Seng indes 0,10 Prozent auf 18.953,07 Indexpunkte nach oben (8.00 Uhr MESZ).

Mit einer uneinheitlichen Tendenz zeigen sich die Aktienmärkte in Asien am letzten Handelstag der Woche. Teilnehmer sprechen von einem überwiegend ruhigen Handel zum Ende des Quartals und des Halbjahres. Für etwas Bewegung sorgen Konjunkturdaten. So hat sich der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in China im Juni gegenüber dem Vormonat zwar leicht erholt, blieb jedoch knapp unter der Erwartung der Ökonomen. Auch verharrte der Index den dritten Monat in Folge unter der Wachstumsschwelle von 50. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ging sogar leicht zurück, wenngleich er weiter über der Schwelle von 50 liegt.

Die Daten verstärken die Erwartung, dass die chinesische Regierung ein Konjunkturpaket beschließen wird, um die schwächelnde chinesische Wirtschaft anzuschieben.

Nach Ansicht der Analysten von Soochow Securities ist das Abwärtsrisiko des chinesischen Aktienmarktes auf dem derzeitigen Niveau begrenzt, da die Bewertungen auf einem historischen Tiefststand liegen. Die Analysten rechnen mit Beginn der Berichtssaison im Juli mit einem größeren Erholungspotenzial, wenn die Erholungstendenzen bei den Unternehmensgewinnen deutlicher würden.

In Tokio geht es 225 dagegen abwärts. Hier verweisen Teilnehmer zur Begründung auf die Unsicherheit über die weitere Zinspolitik der Notenbanken. Erst in dieser Woche hatte US-Notenbankchef Jerome Powell erklärt, dass sich der Offenmarktausschuss FOMC bei seinen jüngsten Beratungen nicht auf den weiteren Zinskurs geeinigt habe. Powell sagte, die Fed strebe eine Ausrichtung ihrer Politik an, die ausreichend restriktiv sei, um die Inflation mit der Zeit auf 2 Prozent zu senken.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX