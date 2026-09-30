ATX und DAX schließen tiefer -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Börsen in Asien letztlich höher

Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich am Dienstag leichter. Die US-Börsen bewegten sich zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. Anleger in Asien zeigten sich in Kauflaune.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt tendierte am Mittwoch abwärts.

Der ATX gewann im frühen Handel etwas dazu, legte zunächst auch im Anschluß weiter zu, bis er gegen Mittag dann unter die Nulllinie fiel. Schlussendlich ging er 1,13 Prozent schwächer bei 6.856,00 Punkten aus dem Handel.

Solange der Nahostkonflikt die Energiepreise hochhält und es Inflations- und Zinssorgen gibt, bleibt das Umfeld am Aktienmarkt schwierig, schrieben die Helaba-Analysten in ihrem Tageskommentar. Zwar hat Saudi-Arabien die Ölexporte über die Ost-West-Pipeline inzwischen wieder aufgenommen, deutliche Entspannung brachte dies an den Ölmärkten aber nicht, hieß es weiter von den Experten.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene und von Analystenseite noch eine sehr magere Meldungslage vor.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt ging es am Mittwoch nach unten.

Der DAX stieg zu Beginn leicht an und verbuchte zunächst auch im weiteren Verlauf Aufschläge. Im Tagesverlauf fiel er jedoch auf rotes Terrain, wo er sich 0,79 Prozent leichter bei 25.199,19 Zählern aus dem Handel verabschiedete.

Inflationssorgen in Europa haben den DAX nach einem freundlichen Handelsauftakt am Mittwoch belastet. Damit blieb der Leitindex weiter unter der gleitenden 21-Tage-Linie, die als wichtiger kurzfristiger Trendindikator gilt.

Nach schwachen Inflationsdaten aus Spanien am Vortag und einer an diesem Morgen berichteten deutlichen Teuerung in Frankreich und deutschen Bundesländern, brachten vor allem die Daten aus Italien Druck in die Märkte. In der drittgrößten Volkswirtschaft der EU verstärkte sich die Inflation im September kräftig, und auch noch etwas deutlicher als erwartet. Auf Jahressicht stieg die Teuerung um 4,1 Prozent und liegt damit weit über dem Ziel der Europäischen Zentralbank, die auf mittlere Sicht eine Rate von zwei Prozent für den gesamten Währungsraum anstrebt.

Am Morgen noch hatten Aussagen von US-Präsident Donald Trump zur KI-Regulierung sowie positive Konjunkturdaten aus China für gute Stimmung gesorgt. "Trump hat ein unmittelbares Risiko für KI-Investments entschärft", schrieb Marktexperte Stephen Innes und verwies darauf, dass der Präsident der KI Spielraum lassen wolle. Nach Beratungen mit Branchenvertretern am Vortag habe er eine Präferenz für freiwillige Selbstverpflichtungen, Selbstregulierung und einen kleinen Aufsichtsausschuss signalisiert. "Für Investoren war die Botschaft ziemlich eindeutig: Washington hat nicht vor, einen Regulierungslaster quer auf die KI-Autobahn zu stellen, gerade während die Branche kräftig aufs Gaspedal tritt." Allerdings ist Innes selbst kritisch dazu eingestellt.

WALL STREET

Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch mit einer uneinheitlicher Tendenz.

Der Dow Jones schloss 0,86 Prozent tiefer bei 50.908,79 Punkten.

Der technologielastige NASDAQ Composite ging unterdessen mit einem Plus von 0,24 Prozent bei 26.861,06 Zählern in den Feierabend.

Die mit Spannung erwarteten Inflationsdaten fielen unter der Prognose aus, was die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank noch im Oktober weiter zurückgehen lässt. Bereits zuvor hatten die Märkte ihre Erwartungen an weitere Zinsanhebungen reduziert, nach Aussagen des New Yorker Fed-Präsidenten John Williams, wonach sich die US-Notenbank mit ihrer nächsten Zinserhöhung noch etwas Zeit lassen kann.

"Angesichts der geldpolitischen Massnahmen, die wir auf unserer September-Sitzung ergriffen haben, besteht keine Dringlichkeit", sagte Williams mit Blick auf weitere Zinserhöhungen. Prognosen der US-Notenbanker von mindestens einer weiteren Zinserhöhung in diesem Jahr sowie ein restriktiverer Ton von Fed-Chef Kevin Warsh hatten nach der Sitzung in diesem Monat viele Händler darauf wetten lassen, dass im kommenden Monat eine zweite Erhöhung folgen würde. Die Äusserungen von Williams haben besonderes Gewicht, da er als stellvertretender Vorsitzender des zinssetzenden Ausschusses der Fed (FOMC) in der Regel bestrebt ist, die Mehrheitsmeinung des Ausschusses widerzuspiegeln, anstatt eine eigene Position zu beziehen.

ASIEN

Die größten Börsen in Fernost notierten am Mittwoch im Plus.

In Tokio stieg der Nikkei 225 letztlich um deutliche 1,94 Prozent auf 66.753,72 Punkte.

Der Shanghai Composite gewann 0,31 Prozent auf 3.842,20 Punkte.

Ebenso höher präsentierten sich die Börsen in Hongkong, wo es für den Hang Seng schlussendlich um 0,37 Prozent auf 24.613,27 Punkte aufwärts ging.

Steigende Anleiherenditen und wachsende Inflationssorgen haben die globalen Anleihemärkte am Mittwoch belastet. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich dagegen weitgehend robust. Belastend wirkten insbesondere Bedenken hinsichtlich der Staatsfinanzen, das hohe Volumen an Neuemissionen sowie der zunehmende Inflationsdruck. Verstärkt wird dieser durch die hohen Energiekosten infolge des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen bewegte sich weiterhin nahe einem 17-Jahres-Hoch. An den Aktienmärkten sorgten hingegen solide Unternehmensgewinne und der anhaltende Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) für Unterstützung.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX