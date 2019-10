ATX wenig bewegt -- DAX leichter -- Asiens Börsen schließen im Minus

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte kaum verändert. Der DAX tendiert etwas schwächer. Die Börsen in Asien zeigten sich am Mittwoch schwächer.

AUSTRIA

Die Wiener Börse präsentiert sich zur Wochenmitte kaum verändert.

Der Leitindex ATX tendiert am Mittwochmorgen in einer engen Range um die Nulllinie.

Auch an anderen Börsen gab es zum Handelsstart kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die im Tagesverlauf anstehenden US-Wirtschaftsdaten sowie die am Abend erwartete Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed abwarten, hieß es.

Impulse bei einzelnen Aktien brachte die laufende Berichtssaison. Der börsennotierte Öl- und Gaskonzern OMV hat in den ersten neun Monaten 2019 trotz gesunkener Öl- und Gaspreise beim Umsatz und Gewinn deutlich zugelegt. Gesucht waren nach Vorlage von Zahlen Aktien der Erste Group , diese hat für die ersten neun Monate wieder einen Milliardengewinn ausgewiesen und den Ausblick für das Gesamtjahr 2019 bestätigt. Zahlen gab es auch von der AMAG. Der Aluminium-Konzern hat im dritten Quartal mehr operatives Ergebnis eingefahren als voriges Jahr, stutzt aber das obere Ende seiner Bandbreite für das Gesamtjahresziel etwas zusammen.

Impulse für den Handel könnten jetzt die am Nachmittag anstehenden Veröffentlichungen in den USA bringen. So liefern die um 13.15 Uhr MEZ anstehenden Arbeitsmarktdaten des privaten Personaldienstleisters ADP erste Indikationen für den am Freitag anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht für Oktober. Erwartet werden am Nachmittag auch erste Schätzungen zum US-Wirtschaftswachstum im dritten Quartal. Für die am Abend anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wird Analysten zufolge eine weitere Leitzinssenkung am Markt bereits eingepreist.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Mittwoch schwächer.

Der DAX eröffnete marginale 0,08 Prozent im Minus bei 12.929,42 Punkten und steht anschließend etwas tiefer.

Der DAX hat am Mittwoch seiner wochenlangen Rally ein wenig Tribut gezollt. Angesichts einer Flut von Unternehmenszahlen sowie des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Abend sei es "kein Wunder, dass sich die Marktteilnehmer erst einmal zurückhalten", schrieb Marktbeobachter Christian Henke vom Handelshaus IG. Zu Wochenbeginn hatte der DAX mit 12'986 Punkten ein weiteres Hoch seit Juni 2018 erreicht und sich am Dienstag nur wenig unter diesem Niveau behauptet. Den Angriff auf 13'000 Punkte sieht Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners zunächst "vertagt". "Hierfür bedarf es neuer Impulse in Form positiver Nachrichten, sonst kommen auf diesem Niveau keine Anschlusskäufer in den Markt", so der Experte.

Impulse für die kommenden Tage könnten Amerikas Währungshüter liefern. Sie dürften Analysten zufolge versuchen, mit einer erneuten Zinssenkung eine drohende Wachstumsdelle der US-Wirtschaft zu verhindern. Eine Senkung um 0,25 Prozent ist laut Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader bereits eingepreist und sollte deshalb zu keinen größeren Reaktionen an den Aktienmärkten führen.

"Was weitere Zinssenkungen betrifft, könnte es allerdings zu einer Enttäuschung für die Investoren kommen", warnte Cutkovic. Denn in den Handelsgesprächen zwischen den Vereinigten Staaten und China gebe es bedeutende Fortschritte. Auch für Altmann bleibt der Ausblick der Fed auf ihre künftige Geldpolitik entscheidend. Der Markt rechne im März 2020 mit dem nächsten Zinsschritt.

Derweil steigt in der laufenden Berichtssaison die Schlagzahl: Mit der Deutschen Bank, Bayer und Volkswagen legten allein drei Unternehmen aus dem DAX Zahlen vor. Dazu kommen eine Vielzahl von Quartalsbilanzen aus der zweiten und dritten Börsenreihe.

WALL STREET

An der Wall Street herrschte am Dienstag eine uneinheitliche Tendenz.

Der Dow Jones eröffnete den Tag mit einem kleinen Abschlag, konnte im weiteren Verlauf zwischenzeitlich leicht ins Plus drehen, fiel zum Handelsschluss jedoch wieder an den Vortagesschluss zurück. Er schloss mit einem minimalen Abschlag von 0,07 Prozent bei 27.070,67 Punkten. Auch der NASDAQ Composite startete mit einem kleinen Verlust, den er im Handel noch ausweitete. Er ging 0,59 Prozent leichter bei 8.276,85 Indexpunkten in den Feierabend.

Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison gab den Takt für die Märkte vor. Dazu kommt am Mittwoch das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank. Hier wird von Investoren mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet - es wäre die dritte im laufenden Jahr. Zum Wochenausklang steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda.

Am Vortag hatte der S&P 500 erstmals seit drei Monaten wieder einen neuen Rekordstand markiert. Seit Beginn des Jahres steht ein Plus von 21 Prozent zu Buche - wobei dieses mehrheitlich in den ersten vier Monaten des Jahres erzielt wurde. "Ich denke, der Markt hatte eine Rezession mehrheitlich eingepreist und diese Erwartung dürfte sich geändert haben", sagte Michael Mullaney, Director of Global Market Research bei Boston Partners.

ASIEN

Asiens Börsen präsentierten sich am Mittwoch mit negativer Tendenz.

In Japan verbuchte der Nikkei bis zum Handelsende ein Minus von 0,57 Prozent auf 22.843,12 Punkte.

Der Shanghai Composite verlor letztlich 0,50 Prozent auf 2.939,32 Zähler. Derweil stand der Hang Seng in Hongkong 0,44 Prozent tiefer bei 26.667,71 Einheiten.

Negative Vorzeichen haben zur Wochenmitte an den Börsen in Asien dominiert. Vor der Bekanntgabe des Zinsentscheids der US-Notenbank im späteren Tagesverlauf hielten sich die Anleger zurück. Dazu kamen Zweifel an einer baldigen Beilegung des Handelsstreits USA/China. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte berichtet, dass der geplante "Phase-1-Vertrag", der eigentlich im kommenden Monat auf dem Asien-Pazifik-Gipfel in Chile unterzeichnet werden sollte, möglicherweise nicht rechtzeitig fertig wird. Ziel sei die Unterzeichnung des Vertrags in Chile, aber "manchmal sind Texte noch nicht fertig", zitiert Reuters einen Vertreter der US-Regierung.

China hat im Gegenzug den USA Schikane vorgeworfen, weil chinesische Telekomausrüster in den USA nicht tätig werden sollen. Überdies hat der chinesische Botschafter bei den Vereinten Nationen angedeutet, dass die US-Vorwürfe gegen China wegen Menschenrechtsverletzungen die Handelsgespräche negativ beeinflussen könnten. Ansonsten galt das Interesse der Bilanzsaison.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa