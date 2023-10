Woche der Notenbanken: ATX weit im Plus -- DAX fester -- Börsen in Fernost beenden Handel uneins

Der heimische Markt zeigt sich am Montag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt notiert im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. An der Wall Street ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich am Montag im Plus.

Der ATX zeigt sich kurz nach dem Handelsstart 0,49 Prozent fester bei 3.035,55 Punkten und legt dann weiter zu.

Für Bewegung sorgte vor allem die Berichtssaison. Die Aktien von Palfinger und Erste Group konnten nach Meldung von Quartalszahlen stark zulegen.

Der Bankkonzern hat in den ersten neun Monaten seinen Nettogewinn um 40,2 Prozent auf 2,31 Mrd. Euro gesteigert. Zurückzuführen sei das auf das höhere Zinsumfeld, das gestiegene Kreditvolumen und auf ein besseres Handelsergebnis, teilte die Bank mit.

Das operative Ergebnis (EBIT) von Palfinger verbesserte sich in den ersten neun Monaten gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres von 112,5 auf 165 Mio. Euro, der Konzerngewinn legte von 53,2 auf 90,9 Mio. Euro zu. Der Umsatz erhöhte sich von rund 1,6 auf 1,8 Mrd. Euro. Der gemeldete Umsatz hatte die Erwartungen übertroffen, schreiben die Analysten der Erste Group in einer ersten Reaktion. Zudem sei auch das operative Ergebnis etwas besser als erwartet ausgefallen.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt wagen sich die Anleger am Montag aus der Reserve.

Der DAX bewegte sich zum Handelsstart 0,57 Prozent im Plus bei 14.770,95 Punkten. Auch anschließend bleibt er auf grünem Terrain.

Vor einer Woche war der DAX auf 14.630 Punkte gesunken, diesen tiefsten Stand seit März behalten die Anleger im Blick. Denn die Stabilisierung stehe angesichts der weiterhin drohenden Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten auf wackligen Füssen, wie Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei RoboMarkets, betonte.

Unternehmensseitig ist es zu Beginn einer ereignisreichen Woche mit vielen Quartalsberichten, Notenbankentscheidungen und dem US-Arbeitsmarktbericht noch relativ ruhig. Beim Blick in den Makrodaten-Kalender zieht am Nachmittag die Veröffentlichung der Inflationszahlen aus Deutschland für den Oktober die Aufmerksamkeit auf sich. Aus Spanien kamen zum Thema Inflation bereits positive Nachrichten: Dort zogen die Verbraucherpreise im Oktober weniger stark an als erwartet.

WALL STREET

US-Anleger kamen am Freitag nicht auf einen grünen Zweig.

Der Dow Jones Index bewegte sich am Freitag zum Handelsstart marginal tiefer bevor er dann tiefer ins Minus rutschte. Er ging 1,12 Prozent schwächer bei 32.418,44 Einheiten ins Wochenende. Der technologielastige NASDAQ Composite startete hingegen fester und verblieb auch anschließend in der Gewinnzone. Zu Handelsschluss stand ein Plus von 0,38 Prozent auf 12.643,01 Punkte zu Buche.

Als Antrieb wirkten Bilanzen der Technologiegiganten Amazon und Intel. In China stiegen die Industriegewinne im September um 11,9 Prozent zum Vorjahr, was die Stimmung an den Märkten ebenfalls verbesserte. "Eine Kombination aus soliden nachbörslichen US-Tech-Gewinnen gestern Abend und weniger schwach als erwartet ausgefallenen Industriegewinnen in China heute Morgen trägt dazu bei, die globale Risikostimmung zu heben", kommentierte Krupa Patel von JPMorgan. Für wenig Überraschungen sorgte hingegen der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Maß für die Inflation. Er fiel in der Kernrate genau so aus wie erwartet.

ASIEN

An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenbeginn in unterschiedliche Richtungen.

In Tokio verlor der japanische Leitindex Nikkei 225 0,95 Prozent auf 30.696,96 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland stieg der Shanghai Composite hingegen um 0,12 Prozent auf 3.021,55 Punkte. In Hongkong ging der Hang Seng 0,04 Prozent fester bei 17.406,36 Punkte aus dem Handel.

Auf der Stimmung lastete weiter der Krieg zwischen Israel und der Hamas, nachdem Israel am Wochenende eine Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen hat. Anleger hielten sich aber auch in Erwartung wichtiger Ereignisse im Wochenverlauf zurück. So stehen die Zinsentscheidungen der Bank of Japan (BoJ) und der US-Notenbank an. Überdies läuft die Bilanzsaison weiter. Eines der Highlights hier sind die Geschäftszahlen von Apple am Donnerstag nach Börsenschluss. Und am Freitag werden die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober bekanntgegeben.

