ATX und DAX geben nach -- Asiens Börsen schließen überwiegend fester

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex weisen am Montag rote Vorzeichen aus. An den Märkten in Fernost ging es zum Start in die Woche mehrheitlich aufwärts.

AUSTRIA

An der Wiener Börse werden am Montag Verluste verzeichnet.

Der Leitindex ATX notierte kurz nach Handelsbeginn mit roten Vorzeichen und bleibt dieser Tendenz auch weiterhin treu.

Der verkürzte letzte Handelstag des Jahres verlief weiter ruhig. Viele Marktteilnehmer dürften für heuer ihre Bücher bereits geschlossen haben und nicht mehr aktiv sein. Andere Börsen in Europa bewegten sich auch kaum von der Stelle.

Kursbewegende Unternehmensnachrichten lagen am Montag nicht vor. Die meisten Umsätze und Kursbewegungen in Wien hielten sich entsprechend in engen Bandbreiten.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt beginnt die neue Woche leichter.

Der DAX startete 0,27 Prozent im Minus bei 13.301,43 Punkten und verbleibt auch weiterhin in der Verlustzone.

Am Ende eines starken Börsenjahres 2019 haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt nicht mehr aus der Reserve locken lassen. Da viele große Investoren ihre Bücher für 2019 bereits geschlossen haben, verlief der Handel am Montag bisher bei niedrigen Umsätzen in ruhigen Bahnen.

In Frankfurt wird heute verkürzt bis 14 Uhr gehandelt. An Silvester und an Neujahr bleibt die Börse dann geschlossen, bevor am Donnerstag das neue Börsenjahr eingeläutet wird. Nach dem schwachen Börsenjahr 2018 kann sich das zu Ende gehende 2019 sehen lassen. Im DAX stehen aktuell mehr als 25 Prozent Kursplus zu Buche, der größte Gewinn seit Jahren.

WALL STREET

Die wichtigsten Indizes am US-Aktienmarkt hatten am Freitag ihren Rekordlauf zuerst fortgesetzt. Dann jedoch setzten moderate Gewinnmitnahmen ein.

Der US-Leitindex Dow Jones startete 0,19 Prozent fester in den Tag bei 28.675,34 Punkten und verblieb auch anschließend in der Gewinnzone, dabei stellte er zwischenzeitlich einen neuen Rekordstand auf. Kurz vor der Schlussglocke gab er die Gewinne wieder ab. Er beendete den Tag 0,08 Prozent fester bei 28.645 Punkten. Der NASDAQ Composite wies zum US-Handelsbeginn einen Zuwachs von 0,3 Prozent auf 9.049,47 Einheiten aus. Auch er erreichte wieder einen neuen Höchststand, wurde dann von Gewinnmitnahmen jedoch ins Minus gedrückt. Sein Schlussstand: minus 0,17 Prozent bei 9.006 Punkten.

Auch am Freitag herrschte an der Wall Street noch einmal Optimismus, nachdem schon am Donnerstag neue Höchststände erreicht werden konnten. Dabei stützten zum einen ein starkes Weihnachtsgeschäft, auf der anderen Seite kamen aus China gute Konjunkturdaten. Daneben wird am Markt mittlerweile fest davon ausgegangen, das schon bald im US-chinesischen Handelsstreit ein "Phase-1-Abkommen" unterzeichnet wird.

ASIEN

Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten Märkte in Asien mehrheitlich grüne Vorzeichen aus.

Der Nikkei büßte letzlich 0,76 Prozent auf 23.656,62 Einheiten ein.

Daneben ging es aufwärts in China: Der Shanghai Composite legte kräftige 1,16 Prozent zu auf 3,040.02 Punkte. In Hongkong konnte der Hang Seng dagegen 0,33 Prozent auf 28,319.39 Zähler hinzugewinnen.

Die asiatischen Aktienbörsen zeigten sich am Montag zweigeteilt. Während die chinesischen Aktienplätze im Plus notierten, überwogen an den übrigen Börsen Abgaben. Gemein waren allen Handelsplätzen nur die dünnen Umsätze kurz vor dem Jahreswechsel. In China stützte etwas die Geldpolitik. Die chinesische Zentralbank hat einen weiteren Schritt in Richtung Zinsliberalisierung unternommen. Sie hat die Banken des Landes aufgefordert, ausstehende Kredite mit neuen Referenzzinssätzen zu bewerten, die stärker auf Marktbewegungen reagieren sollen.

Als Belastungsfaktor wurden die Vorkommnisse in Nordkorea bewertet, wo Diktator Kim Jong Un einmal mehr mit Kriegsrhetorik aufwartet. Kim rief bei einer Versammlung der kommunistischen Arbeiterpartei Militär und Diplomaten dazu auf, nicht näher benannte "offensive Maßnahmen" zum Schutz der Sicherheit und der Souveränität des Landes vorzubereiten. Kim hat den USA eine Frist bis zum Jahresende gesetzt, um große Zugeständnisse zur Rettung einer fragilen Nukleardiplomatie zu machen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa