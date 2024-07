Vor Fed-Leitzinsentscheid: ATX zurückhaltend -- DAX mit Zuwächsen -- Asiens Märkte schließen fester

Der heimische Markt gibt seine Anfangsgewinne im Verlauf ab, während der deutsche Leitindex weiter in der Gewinnzone notiert. Die Börsen in Fernost verbuchten daneben zur Wochenmitte ebenfalls Aufschläge.

AUSTRIA

Der Wiener Aktienmarkt bewegt sich im Verlauf am Mittwoch seitwärts.

Der ATX tendierte kurz nach Handelsbeginn 0,48 Prozent höher auf 3.720,68 Einheiten. Auch im frühen Handel zeigte er sich zunächst noch stärker, bevor die Aufschläge dann aber doch abebbten. Mittlerweile pendelt der Index um die Nulllinie.

Die Wiener Börse ist zur Wochenmitte mit weiteren Zuwächsen in den Handel gestartet, nachdem es bereits am Vortag nach oben gegangen war, kann diese aber nicht halten. Im Blick stehen die Anteile der OMV, nachdem der Ölriese seine Bücher geöffnet hatte.

Konjunkturseitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf eine Reihe an Datenveröffentlichungen, darunter die für Juli erhobenen Verbraucherpreise aus der Eurozone, bevor am Abend die Zinsentscheidung der Federal Reserve im Zentrum steht. Im Schnitt erwartet der Markt keine Änderung des Zinssatzes.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch fester.

Der DAX zog zum Ertönen der Startglocke um 0,50 Prozent an auf 18.503,18 Punkte und gewinnt anschließend weiter.

Die verhaltene Erholung des deutschen Aktienmarktes setzt sich zur Wochenmitte fort. Große Kurssprünge sind kurz vor der Sitzung der US-Notenbank Fed jedoch nicht zu erwarten. Erst nach dem Börsenschluss hierzulande stehen die Ergebnisse der Fed-Tagung auf der Agenda, eine Zinssenkung wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erwartet. Die Notenbanker dürften aber den Märkten vermitteln, dass die Fed kurz davor steht, die Zinsen zum ersten Mal im laufenden Zyklus zu senken, prognostiziert Matthew Ryan, Stratege beim Finanzinstitut Ebury. Eine Zinssenkung im September sei an den Märkten aber "bereits mehr als vollständig eingepreist".

Gegensätzliche Signale gibt es derweil von den Quartalsbilanzen aus den USA.

WALL STREET

Die US-Börsen liefen am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.

Der Dow Jones startete höher und blieb auch anschliessend in Grün. Er beendete den Tag mit einem Zuwachs von 0,50 Prozent auf 40.743,33 Punkte.

Der NASDAQ Composite begann den Handel ebenfalls im Plus, rutschte im weiteren Verlauf jedoch in die Verlustzone, sodass er letztendlich 1,28 Prozent tiefer bei 17.147,42 Einheiten schloss.

Im Blick der Anleger stand die laufende Berichtssaison. Übergeordnet warteten die Anleger jedoch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch, was am Markt für eine gewisse Zurückhaltung sorgte.

Es wird erwartet, dass die US-Notenbank den Leitzins noch einmal unverändert belassen wird. "Allerdings wird sie wohl eine bevorstehende Senkung vorbereiten, da sich ihre Risikoeinschätzung verändert hat", so die Commerzbank. An den Märkten gilt eine Zinssenkung im September als voll eingepreist.

ASIEN

Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuwächsen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg letztendlich um 1,49 Prozent auf 39.101,82 Punkte, nachdem es zuvor leicht bergab gegangen war.

Auf dem chinesischen Festland kletterte der Shanghai Composite um 2,06 Prozent auf 2.938,75 Zähler. Daneben gewann der Hang Seng 2,01 Prozent auf 17.344,60 Einheiten.

Aufwärts ging es zur Wochenmitte an den asiatischen Börsen. Dagegen gab der Nikkei-225 nach der Zinserhöhung der Bank of Japan (BoJ) zunächst leicht nach, drehte dann aber doch wieder ins Plus. Diese hat ihr Ziel für den Tagesgeldsatz auf 0,25 Prozent angehoben, nach einer Spanne von 0 bis 0,1 Prozent. Zudem hat die Notenbank beschlossen, die Käufe von Staatsanleihen zu reduzieren und damit einen weiteren Schritt zur Rückführung der massiven geldpolitischen Anreize unternommen. Die monatlichen Käufe von japanischen Staatsanleihen sollen im Zeitraum Januar bis März 2026 auf 3 Billionen Yen reduziert werden, verglichen mit rund 6 Billionen Yen zuvor.

Vor der Entscheidung am Mittwoch waren die Märkte geteilter Meinung über die Zinsentscheidung der BoJ, da die jüngsten Konjunkturdaten eine anhaltende Schwäche der japanischen Wirtschaft gezeigt hatten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im ersten Quartal gesunken, und die Dynamik hat sich weiter verschlechtert. Dazu hat die verstärkte Volatilität des Yen die Lage verkompliziert, die Importpreise in die Höhe getrieben und den Konsum gedämpft. Dies hat den politischen Druck auf die BoJ erhöht, zu handeln. In ihrem vierteljährlichen Ausblick blieb die BoJ bei ihrer Ansicht, dass die Inflation in der Nähe ihres 2-Prozent-Ziels bleiben werde.

Der Yen reagierte mit kurzfristigen Abgaben auf die BoJ-Zinsentscheidung. Der Dollar zeigte sich aber wieder nahezu auf dem Niveau vor der Veröffentlichung. Die Blicke sind aber auch auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Abend gerichtet. Hier wird zwar mit einer Bestätigung des Zinsniveaus gerechnet, allerdings könnten die Währungshüter eine Zinssenkung für September verbal vorbereiten. Der Markt hat eine Senkung im September mittlerweile vollständig eingepreist.

Dagegen legten die chinesischen Börsen besonders kräftig zu. Die Einkaufsmanager-Indizes für das verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor, jeweils für Juli, zeigen eine anhaltende Schwäche der Wirtschaftstätigkeit und verstärken Hoffnungen auf weitere Maßnahmen, um die chinesische Konjunktur anzukurbeln. Der Schanghai-Composite rückt um 1,8 Prozent vor und für den Hang-Seng-Index geht es um 1,9 Prozent nach oben.

Der Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe lag zwar leicht über der Prognose der Ökonomen, verharrte aber weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Der Index für den Service-Sektor verzeichnete dagegen einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat. Die Daten verstärken die Erwartungen, dass die chinesische Regierung weitere Konjunktur-Maßnahmen ergreifen wird. Insbesondere nachdem die Regierung nach der Juli-Sitzung des Politbüros am Vortag angekündigt hatte, es werde sich für die Stärkung des Verbrauchervertrauens einsetzen. Konkrete Details wurden allerdings noch nicht genannt.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX