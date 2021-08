ATX steigt -- DAX im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Fernost finden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche fester.

Der ATX bewegte sich bereits kurz nach Handelsstart auf grünem Terrain und behält seine positive Tendenz anschließend bei.

Vor dem Hintergrund der im Mittelpunkt stehenden Preisentwicklung richtet sich der Blick der Marktteilnehmer auf die heute anstehenden Veröffentlichungen von Preiszahlen in Frankreich und Italien sowie auf die Frühschätzung der EWU-Teuerung, schrieben die Experten der Helaba in ihrem Tageskommentar. "In den USA steht der Chicago PMI des laufenden Monats an, ebenso wie das Verbrauchervertrauen des Conference Boards." Bei beiden Stimmungsindikatoren sei mit Rücksetzern zu rechnen.

Aufgrund der Corona-Pandemie bestünden weiterhin Belastungsfaktoren für den Markt, so die Helaba weiter. Auch Lieferketten blieben unter Druck. "Zuletzt wurden diese von den Börsen jedoch weitestgehend ausgeblendet. Ob dies auch in Zukunft gelingen wird, bleibt abzuwarten."

Unternehmensseitig stehen am Dienstag frische Zahlen der STRABAG im Fokus. Der Konzern hob nach einem Gewinnsprung seinen Ausblick an.

DEUTSCHLAND

Auch am Dienstag geht es am deutschen Aktienmarkt mit den Kursen aufwärts.

Der DAX eröffnete die Sitzung am zweiten Handelstag der Woche 0,26 Prozent im Plus bei 15.929,26 Punkten und notiert auch aktuell in der Gewinnzone.

Stützende Impulse gibt es vor allem von den US-Märkten: Der marktbreite Index S&P 500 und auch die Indizes der Tech-Börse Nasdaq hatten sich am Vortag zu weiteren Rekordmarken aufgeschwungen.

Als entscheidendes Signal für die Aktienmärkte machte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets die Aussagen des Fed-Chefs Jerome Powell vom Freitag aus. Demnach dürfte die US-Notenbank zwar die Anleihekäufe reduzieren, aber die Zinsen noch nicht erhöhen. "Mit dieser Beruhigungspille ist seitdem ein wahrer Kaufrausch bei Aktien ausgebrochen", schrieb der Experte mit Blick auf die Kursrekorde an der Wall Street.

WALL STREET

Die Anleger an den US-Börsen zeigten sich am Montag unentschlossen.

Der Dow Jones suchte im Handelsverlauf lange Zeit nach seiner Richtung und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,16 Prozent bei 35.399,90 Indexpunkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite konnte bei 15.288,08 Zählern ein neues Rekordhoch erreichen. Mit einem Plus von 0,90 Prozent schloss das Börsenbarometer bei 15.265,89 Zählern.

Am Montag ließ der Powell-Effekt vom Freitag etwas nach, wie Marktteilnehmer sagten. Die Märkte reagierten am Ende der letzten Wochen positiv auf die nur vagen Aussagen des Fed-Chefs. Dafür melden sich Inflationssorgen und Zweifel am Tempo der wirtschaftlichen Erholung zurück, zumal die Nachrichtenlage dünn ist. Es stehen weder wichtige Konjunkturdaten noch Unternehmensereignisse auf der Agenda.

Vermögensverwalter befürchten, dass die Ertragslage der Unternehmen darunter leidet, wenn diese höhere Kosten nicht an die Kunden weitergeben können. Die Fed könnte sich unter diesen Umständen gezwungen sehen, ihre Geldpolitik beschleunigt zu straffen. Ein rascher Anstieg der Zinsen wiederum würde vor allem die Aktien großer Technologieunternehmen belasten, die in dem Niedrigzinsumfeld besonders gut gelaufen waren, wie Lars Skovgaard Andersen, Investmentstratege bei der Danske Bank, anmerkt. Ihn mache auch das Tempo misstrauisch, in welchem die Aktienkurse gestiegen seien, fügte er hinzu.

ASIEN Die asiatischen Börsen präsentieren sich am Dienstag uneinheitlich.

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt gegen 07:00 MESZ 0,90 Prozent auf 28.039,04 Indexpunkte hinzu.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite derweil um 0,75 Prozent auf 3.501,54 Zähler runter. Der Hang Seng in Hongkong verliert 1,43 Prozent auf 25.174,17 Einheiten.

Sehr uneinheitlich zeigen sich am Dienstag die Börsen in Asien. Negativen Ausreißer sind die chinesischen Märkte. Für den Shanghai-Composite und vor allem den Hang-Seng-Index in Hongkong geht es deutlicher abwärts nach schwächer als erwartet ausgefallene Einkaufsmanagerindizes für das Verarbeitende Gewerbe und den Service-Sektor im August in China. Letzterer rutschte sogar unter die Expansionsschwelle.

In Hongkong sorgen daneben weitere Regulierungen für erneuten Druck auf die Technologiewerte. Nachdem Peking zuletzt die Notiz chinesischer Unternehmen an ausländischen Börsen durch ein neues Regelwerk erschweren oder gar verbieten wollte, gibt es jetzt neue Bestimmungen für die Nutzung von Internetspielen. Ein Maßnahmenkatalog der Regulierungsbehörde sieht vor, dass Anbieter von Onlinespielen diese Jugendlichen nur noch von Freitag bis Sonntag für jeweils eine Stunde zugänglich machen dürfen.

Redaktion finanzen.at / APA / Dow Jones Newswires / dpa-AFX