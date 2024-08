Börse Europa: Das macht der STOXX 50 mittags

Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,73 Prozent stärker bei 4 547,34 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,044 Prozent stärker bei 4 516,56 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 4 514,59 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 513,35 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 550,03 Einheiten.

STOXX 50-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,13 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 29.07.2024, den Wert von 4 430,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.05.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 439,85 Punkten. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 29.08.2023, einen Wert von 3 986,52 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 11,13 Prozent zu. Bei 4 584,77 Punkten markierte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1,51 Prozent auf 198,14 EUR), BASF (+ 1,22 Prozent auf 45,74 EUR), UniCredit (+ 1,08 Prozent auf 36,84 EUR), Nestlé (+ 0,86 Prozent auf 91,10 CHF) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,84 Prozent auf 62,66 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Diageo (-1,57 Prozent auf 24,80 GBP), Glencore (-0,78 Prozent auf 4,01 GBP), Reckitt Benckiser (-0,73 Prozent auf 43,70 GBP), Zurich Insurance (-0,42 Prozent auf 492,50 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,31 Prozent auf 488,80 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 sticht die HSBC-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 349 783 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 534,891 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Blick

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Die HSBC-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,58 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

