Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel in der Verlustzone

Der Euro STOXX 50 notiert am Montag trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:12 Uhr gibt der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,55 Prozent auf 5 397,53 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,473 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,341 Prozent auf 5 409,04 Punkte an der Kurstafel, nach 5 427,53 Punkten am Vortag.

Bei 5 396,23 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 5 411,67 Punkten den höchsten Stand markierte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, den Wert von 4 935,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 461,17 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 5 064,14 Punkten berechnet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2025 bereits um 9,75 Prozent. Bei 5 568,19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4 540,22 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit UniCredit (+ 1,16 Prozent auf 56,80 EUR), BASF (+ 0,90 Prozent auf 43,79 EUR), Bayer (+ 0,90 Prozent auf 23,08 EUR), BMW (+ 0,75 Prozent auf 77,50 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,63 Prozent auf 52,83 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-4,46 Prozent auf 98,26 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,93 Prozent auf 4,80 EUR), SAP SE (-1,54 Prozent auf 262,15 EUR), Eni (-1,50 Prozent auf 13,15 EUR) und Deutsche Telekom (-0,73 Prozent auf 32,76 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Volkswagen (VW) vz-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 251 202 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 310,603 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,71 erwartet. Mit 7,95 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

