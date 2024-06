Börse Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich fester

Beim Euro STOXX 50 stehen die Signale am Montagmittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,18 Prozent stärker bei 4 847,71 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,164 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,404 Prozent auf 4 858,68 Punkte an der Kurstafel, nach 4 839,14 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 900,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 847,71 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, notierte der Euro STOXX 50 bei 5 064,14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, den Wert von 4 986,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, bei 4 394,82 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 7,42 Prozent zu Buche. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit EssilorLuxottica (+ 2,51 Prozent auf 206,00 EUR), Deutsche Börse (+ 2,09 Prozent auf 186,05 EUR), SAFRAN (+ 1,53 Prozent auf 198,80 EUR), Kering (+ 1,05 Prozent auf 303,90 EUR) und Vivendi (+ 1,04 Prozent auf 9,50 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-3,69 Prozent auf 216,60 EUR), Bayer (-3,44 Prozent auf 26,14 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-1,22 Prozent auf 703,30 EUR), Enel (-1,05 Prozent auf 6,27 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,37 Prozent auf 455,10 EUR).

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Santander-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 5 235 481 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 374,931 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,92 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

