Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt am Nachmittag

Der Handel in Europa verläuft am Nachmittag in ruhigen Bahnen.

Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:43 Uhr um 0,18 Prozent höher bei 4 957,70 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,233 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,004 Prozent tiefer bei 4 948,79 Punkten in den Handel, nach 4 949,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 4 930,13 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 958,73 Zählern.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,031 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4 778,66 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 4 903,62 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 112,57 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 gewann der Index bereits um 9,86 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Top-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Siemens (+ 1,62 Prozent auf 183,10 EUR), BASF (+ 1,45 Prozent auf 47,26 EUR), BMW (+ 1,18 Prozent auf 77,16 EUR), Stellantis (+ 1,03 Prozent auf 12,11 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 0,89 Prozent auf 93,30 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen derweil Bayer (-7,41 Prozent auf 27,07 EUR), Eni (-1,21 Prozent auf 14,09 EUR), UniCredit (-0,64 Prozent auf 38,97 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,55 Prozent auf 3,77 EUR) und Deutsche Börse (-0,19 Prozent auf 211,90 EUR) unter Druck.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7 964 524 Aktien gehandelt. Mit 339,591 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,82 erwartet. Die Nordea Bank Abp Registered-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,25 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at