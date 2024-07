Börse Europa in Grün: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,50 Prozent auf 4 539,40 Punkte zu. Zuvor eröffnete der Index bei 4 524,17 Zählern und damit 0,164 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (4 516,74 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte heute sein Tageshoch bei 4 549,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 524,17 Punkten lag.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,384 Prozent. Vor einem Monat, am 11.06.2024, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 515,85 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 notierte noch vor drei Monaten, am 11.04.2024, bei 4 368,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.07.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 882,15 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 10,93 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind derzeit National Grid (+ 1,81 Prozent auf 9,59 GBP), Diageo (+ 1,58 Prozent auf 25,42 GBP), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 141,35 CHF), Novartis (+ 1,35 Prozent auf 99,63 CHF) und Roche (+ 1,16 Prozent auf 251,90 CHF). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BP (-1,21 Prozent auf 4,49 GBP), Glencore (-0,81 Prozent auf 4,75 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,79 Prozent auf 28,11 GBP), UniCredit (-0,71 Prozent auf 36,86 EUR) und Deutsche Telekom (-0,63 Prozent auf 23,70 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Enel-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 10 538 988 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 macht die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 571,481 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,48 zu Buche schlagen. Die HSBC-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at