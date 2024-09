Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Donnerstagshandels zurück

Euro STOXX 50-Handel am Donnerstag.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,15 Prozent auf 4 840,96 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,184 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent tiefer bei 4 840,70 Punkten, nach 4 848,18 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 822,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 841,19 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 2,32 Prozent abwärts. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 05.08.2024, einen Stand von 4 571,60 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 035,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.09.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 269,16 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,27 Prozent aufwärts. 5 121,71 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 380,97 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit UniCredit (+ 0,95 Prozent auf 36,67 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,37 Prozent auf 60,11 EUR), Siemens (+ 0,34 Prozent auf 167,28 EUR), SAP SE (+ 0,32 Prozent auf 194,20 EUR) und BMW (+ 0,25 Prozent auf 80,74 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Eni (-1,24 Prozent auf 14,13 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,84 Prozent auf 3,70 EUR), Enel (-0,74 Prozent auf 6,85 EUR), adidas (-0,58 Prozent auf 223,20 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,40 Prozent auf 133,04 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 248 846 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 335,145 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Stellantis-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,15 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at