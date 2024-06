Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

Am Dienstag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 1,12 Prozent tiefer bei 4 960,51 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 4,342 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,172 Prozent auf 5 025,13 Punkte an der Kurstafel, nach 5 016,48 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4 955,19 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 034,58 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, einen Stand von 5 085,08 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der Euro STOXX 50 mit 4 930,42 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, bei 4 289,79 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 9,92 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 121,71 Punkten. 4 380,97 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Kering (+ 0,98 Prozent auf 329,30 EUR), Danone (+ 0,30 Prozent auf 59,39 EUR), BASF (+ 0,22) Prozent auf 46,25 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,13 Prozent auf 461,10 EUR) und Schneider Electric (0,00 Prozent auf 226,45 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-3,53 Prozent auf 34,92 EUR), BNP Paribas (-3,48 Prozent auf 60,79 EUR), Intesa Sanpaolo (-3,06 Prozent auf 3,46 EUR), Santander (-2,59 Prozent auf 4,59 EUR) und Enel (-2,45 Prozent auf 6,51 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Santander-Aktie. 21 551 657 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 379,425 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 3,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 9,31 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

