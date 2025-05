FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Enel von 8,10 auf 8,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Stromversorger sei gut ins Jahr gestartet, schrieb Werner Eisenmann am Freitag nach dem Quartalsbericht der Italiener. Die weiter niedrige Bewertung, die attraktive Dividende mit der Aussicht auf weitere Aktienrückkäufe und mögliche Impulse im wichtigen Markt Spanien seien das Gerüst für seinen Optimismus. Ein stabiles Geschäftsmodell, Kostensenkungen, eine solide Bilanz und stetiges Wachstum durch hohe Investitionen bildeten das Fundament./rob/ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2025 / 13:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 13:35 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



