Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich schwächer

Der Euro STOXX 50 bewegte sich am Dienstag im Minus.

Zum Handelsschluss tendierte der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,50 Prozent schwächer bei 4 905,12 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 4,191 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 4 918,21 Zählern und damit 0,239 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 929,99 Punkte).

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 4 918,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 869,48 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, den Wert von 4 983,67 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 02.04.2024, den Stand von 5 042,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 399,09 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 121,71 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Punkten registriert.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen aktuell BASF (+ 0,74 Prozent auf 44,72 EUR), Deutsche Börse (+ 0,13 Prozent auf 190,75 EUR), Eni (+ 0,09 Prozent auf 14,58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,08 Prozent auf 38,55 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,11 Prozent auf 64,73 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,26 Prozent auf 451,70 EUR), Stellantis (-2,44 Prozent auf 18,14 EUR), adidas (-1,59 Prozent auf 216,00 EUR), Allianz (-1,45 Prozent auf 258,70 EUR) und Intesa Sanpaolo (-1,37 Prozent auf 3,53 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 19 238 446 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 379,338 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

2024 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Intesa Sanpaolo-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,27 Prozent gelockt.

