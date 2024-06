Börse Europa in Rot: STOXX 50 sackt am Nachmittag ab

Am Dienstag bewegt sich der STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 0,16 Prozent leichter bei 4 491,75 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,076 Prozent tiefer bei 4 495,33 Punkten in den Dienstagshandel, nach 4 498,77 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 4 500,07 Punkte, das Tagestief hingegen 4 464,22 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bei 4 378,55 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.03.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 315,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.06.2023, betrug der STOXX 50-Kurs 3 998,51 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9,77 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 543,01 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen derzeit National Grid (+ 2,30 Prozent auf 9,06 GBP), RELX (+ 1,72 Prozent auf 34,81 GBP), Unilever (+ 1,44) Prozent auf 43,69 GBP), Nestlé (+ 1,26 Prozent auf 97,68 CHF) und Sanofi (+ 1,10 Prozent auf 91,07 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind derweil BP (-4,02 Prozent auf 4,62 GBP), UniCredit (-3,21 Prozent auf 35,66 EUR), Allianz (-2,55 Prozent auf 263,90 EUR), Glencore (-2,44 Prozent auf 4,70 GBP) und Rio Tinto (-2,13 Prozent auf 53,18 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 21 553 931 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 548,659 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Im STOXX 50 präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,96 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

