FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx von 3516 auf 3909 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe im vergangenen Jahr erwartungsgemäß bis leicht enttäuschend abgeschnitten, schrieb Analyst Steve Liechti in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Die Fundamentaldaten seien attraktiv, doch die Aktie sei selbst innerhalb der teuren Branche hoch bewertet./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2025 / 08:15 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





