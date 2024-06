LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx vor Zahlen von 3450 auf 3700 Pence angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Nick Dempsey rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie damit, dass der Medienkonzern im ersten Halbjahr auf Kurs ist. Er erwartet keine größeren Überraschungen. Das Kursziel macht er nun am operativen Ergebnis (Ebitda) für 2025 fest./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2024 / 22:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2024 / 03:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.