Börse Europa in Rot: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

Am Donnerstag fiel der STOXX 50 via STOXX schlussendlich um 0,85 Prozent auf 4 417,04 Punkte zurück. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,070 Prozent auf 4 451,74 Punkte an der Kurstafel, nach 4 454,86 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 455,19 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 412,44 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der STOXX 50 bereits um 2,90 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 4 234,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 530,30 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 964,29 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 7,94 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell National Grid (+ 1,74 Prozent auf 10,21 GBP), UniCredit (+ 1,60 Prozent auf 36,90 EUR), Enel (+ 1,36 Prozent auf 6,99 EUR), Allianz (+ 0,96 Prozent auf 283,60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,65 Prozent auf 26,29 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil AstraZeneca (-3,88 Prozent auf 125,40 GBP), Novartis (-1,99 Prozent auf 98,91 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,93 Prozent auf 46,32 CHF), RELX (-1,91 Prozent auf 34,86 GBP) und Richemont (-1,64 Prozent auf 122,95 CHF).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 28 788 500 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie macht im STOXX 50 mit 548,624 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,77 Prozent an der Spitze im Index.

