Börse Europa: STOXX 50 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen

Am Freitag steigt der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,06 Prozent auf 4 414,34 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,079 Prozent auf 4 408,10 Punkte an der Kurstafel, nach 4 411,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 408,10 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 419,26 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn sank der STOXX 50 bereits um 0,268 Prozent. Vor einem Monat, am 26.06.2024, stand der STOXX 50 noch bei 4 518,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 422,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.07.2023, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 973,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7,88 Prozent. 4 584,77 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 4 010,21 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Reckitt Benckiser (+ 1,60 Prozent auf 44,49 GBP), AstraZeneca (+ 1,26 Prozent auf 122,12 GBP), Enel (+ 1,06 Prozent auf 6,70 EUR), Roche (+ 0,97 Prozent auf 280,20 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,94 Prozent auf 27,88 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen BASF (-3,61 Prozent auf 43,16 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,67 Prozent auf 61,91 EUR), Nestlé (-1,46 Prozent auf 87,52 CHF), UniCredit (-0,55 Prozent auf 37,97 EUR) und Airbus SE (ex EADS) (-0,51 Prozent auf 128,32 EUR).

Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die HSBC-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 1 042 920 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie dominiert den STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 533,662 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die STOXX 50-Werte

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist mit 5,44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Index verzeichnet die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,84 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at