HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell nach dem Kapitalmarkttag des Ölkonzerns von 3250 auf 3300 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Kernstück der aktualisierten Strategie sei, den Free Cashflow je Aktie bis 2030 um jährlich 10 Prozent zu steigern, schrieb Analyst Henry Tarr in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Kapitaldisziplin sowie Kostensenkungen sollten weiterhin hohe Renditen für die Aktionäre ermöglichen./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2025 / 06:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.