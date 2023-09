Börse Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags

Am Freitag bewegt sich der STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0,06 Prozent schwächer bei 3 953,27 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,166 Prozent leichter bei 3 949,10 Punkten in den Handel, nach 3 955,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 960,66 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 929,97 Punkten verzeichnete.

STOXX 50-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche fiel der STOXX 50 bereits um 1,58 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 22.08.2023, stand der STOXX 50 noch bei 3 922,50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.06.2023, bewegte sich der STOXX 50 bei 3 952,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.09.2022, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 3 406,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 gewann der Index bereits um 7,26 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 089,95 Punkten. 3 658,90 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Prosus (+ 3,84 Prozent auf 28,42 EUR), AstraZeneca (+ 1,75 Prozent auf 110,76 GBP), Novo Nordisk (+ 1,67 Prozent auf 86,48 EUR), HSBC (+ 1,56 Prozent auf 6,46 GBP) und BP (+ 1,44 Prozent auf 5,28 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 667 726 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 367,915 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,15 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Glencore-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,12 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at