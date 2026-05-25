Börse Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen

Um 12:08 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 1,41 Prozent auf 25 240,70 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,058 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,18 Prozent auf 25 181,27 Punkte an der Kurstafel, nach 24 888,56 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25 243,78 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 062,72 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, mit 24 128,98 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 25.02.2026, wies der DAX einen Stand von 25 175,94 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, bei 23 629,58 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,86 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern registriert.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 6,18 Prozent auf 314,30 EUR), Daimler Truck (+ 4,29 Prozent auf 41,85 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,38 Prozent auf 180,55 EUR), Airbus SE (+ 2,99 Prozent auf 174,74 EUR) und Zalando (+ 2,78 Prozent auf 21,42 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-1,10 Prozent auf 51,10 EUR), Fresenius SE (-0,85 Prozent auf 38,45 EUR), Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 253,90 EUR), Scout24 (-0,76 Prozent auf 71,70 EUR) und Brenntag SE (-0,45 Prozent auf 57,24 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 953 692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im DAX mit 204,744 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at