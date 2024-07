Börse Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Mittag steigen

Der SDAX notiert am fünften Tag der Woche im Plus.

Am Freitag bewegt sich der SDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,51 Prozent fester bei 14 648,18 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 105,161 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0,233 Prozent fester bei 14 608,26 Punkten in den Handel, nach 14 574,35 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 14 599,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14 688,47 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SDAX bereits um 1,66 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.06.2024, lag der SDAX bei 15 243,14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.04.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 14 305,69 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 05.07.2023, den Wert von 13 358,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 5,98 Prozent zu Buche. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell PVA TePla (+ 5,46 Prozent auf 16,22 EUR), thyssenkrupp nucera (+ 4,03 Prozent auf 10,59 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,28 Prozent auf 75,60 EUR), Energiekontor (+ 2,98 Prozent auf 65,60 EUR) und SMA Solar (+ 2,85 Prozent auf 28,18 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen Klöckner (-2,48 Prozent auf 5,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2,02 Prozent auf 62,90 EUR), AUTO1 (-1,28 Prozent auf 6,16 EUR), DWS Group GmbH (-0,98 Prozent auf 34,20 EUR) und Douglas (-0,94 Prozent auf 17,88 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 454 001 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 7,216 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

2024 verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Index weist die Schaeffler-Aktie mit 7,81 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

