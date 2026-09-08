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Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

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DAX im Blick 08.09.2026 15:58:32

Börse Frankfurt: DAX mit Abgaben

Börse Frankfurt: DAX mit Abgaben

In Frankfurt ist am zweiten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 25 969,47 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,169 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,420 Prozent auf 25 897,22 Punkte an der Kurstafel, nach 26 006,53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Dienstag bei 25 799,66 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 026,78 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der DAX mit 26 319,45 Punkten berechnet. Der DAX lag vor drei Monaten, am 08.06.2026, bei 24 616,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 807,13 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5,83 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21 863,81 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Fresenius SE (+ 3,57 Prozent auf 44,84 EUR), Rheinmetall (+ 3,12 Prozent auf 1 052,60 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,22 Prozent auf 82,82 EUR), Brenntag SE (+ 1,48 Prozent auf 61,82 EUR) und BMW (+ 1,46 Prozent auf 63,76 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-4,24 Prozent auf 58,21 EUR), Heidelberg Materials (-2,57 Prozent auf 160,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,07 Prozent auf 502,40 EUR), Hannover Rück (-1,89 Prozent auf 248,80 EUR) und Scout24 (-1,13 Prozent auf 74,55 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 2 485 451 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,312 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Hannover Rück 247,60 -2,90% Hannover Rück
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Infineon AG 58,44 -4,04% Infineon AG
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 502,20 -2,22% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Rheinmetall AG 1 051,20 2,78% Rheinmetall AG
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