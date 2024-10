Börse Frankfurt: DAX mittags mit Gewinnen

Der DAX performt am Donnerstag positiv.

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr 0,79 Prozent auf 19 586,85 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,847 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,396 Prozent auf 19 509,79 Punkte an der Kurstafel, nach 19 432,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 19 605,97 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 499,46 Zählern.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,913 Prozent zu. Vor einem Monat, am 17.09.2024, stand der DAX noch bei 18 726,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, stand der DAX noch bei 18 437,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.10.2023, erreichte der DAX einen Wert von 15 251,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 16,80 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 19 633,91 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 12,90 Prozent auf 258,10 EUR), Merck (+ 5,35 Prozent auf 162,45 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,30 Prozent auf 140,44 EUR), Siemens Energy (+ 3,03 Prozent auf 36,07 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1,91 Prozent auf 98,30 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,40 Prozent auf 32,37 EUR), Fresenius SE (-1,19 Prozent auf 33,27 EUR), Daimler Truck (-1,17 Prozent auf 35,49 EUR), QIAGEN (-0,81 Prozent auf 39,70 EUR) und EON SE (-0,26 Prozent auf 13,24 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 148 164 Aktien gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 244,732 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,04 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

