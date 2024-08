Börse Frankfurt: DAX sackt zum Start ab

Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 1,31 Prozent tiefer bei 17 845,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,771 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der DAX 1,10 Prozent tiefer bei 17 884,86 Punkten, nach 18 083,05 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 17 897,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 840,39 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 3,76 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, wurde der DAX auf 18 164,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 02.05.2024, lag der DAX bei 17 896,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, lag der DAX noch bei 16 020,02 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,42 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind aktuell QIAGEN (+ 0,66 Prozent auf 41,70 EUR), Beiersdorf (+ 0,30 Prozent auf 132,30 EUR), EON SE (+ 0,20 Prozent auf 12,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,17 Prozent auf 24,00 EUR) und Henkel vz (-0,10 Prozent auf 78,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Infineon (-4,02 Prozent auf 29,85 EUR), Siemens Energy (-3,94 Prozent auf 25,10 EUR), Daimler Truck (-3,67 Prozent auf 33,33 EUR), Heidelberg Materials (-2,76 Prozent auf 91,60 EUR) und Rheinmetall (-2,60 Prozent auf 483,60 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 819 400 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 227,491 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,55 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 8,74 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

