Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags in Grün

Der DAX kommt am Dienstagmittag nicht vom Fleck.

Um 12:10 Uhr geht es im DAX im XETRA-Handel um 0,13 Prozent aufwärts auf 15 922,55 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,617 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,061 Prozent stärker bei 15 911,02 Punkten, nach 15 901,33 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 15 948,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15 907,54 Punkten.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, mit 14 798,47 Punkten bewertet. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 21.08.2023, mit 15 603,28 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 21.11.2022, wurde der DAX auf 14 379,93 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2023 gewann der Index bereits um 13,17 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 289,80 EUR), adidas (+ 1,66 Prozent auf 184,72 EUR), Symrise (+ 1,22 Prozent auf 98,22 EUR), Hannover Rück (+ 1,18 Prozent auf 214,70 EUR) und Siemens (+ 1,14 Prozent auf 149,32 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,92 Prozent auf 25,00 EUR), Porsche Automobil vz (-1,43 Prozent auf 46,03 EUR), Porsche (-1,39 Prozent auf 89,58 EUR), BMW (-1,38 Prozent auf 94,42 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,27 Prozent auf 107,46 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 773 672 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im DAX mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

